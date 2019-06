Hulls feiert Wiedersehen mit Sheehey

Der Kader von Basketball-Bundesligist s.Oliver Würzburg für die Spielzeit 2019/20 nimmt weiter Gestalt an: Mit Flügelspieler William Sheehey hat man einen der besten Scorer der ersten portugiesischen Liga für die kommende Saison verpflichtet. Der 27 Jahre alte US-Amerikaner wechselt auch auf Empfehlung von Jordan Hulls vom FC Porto nach Unterfranken: Beide haben auf dem College drei Jahre zusammen für die Indiana University gespielt und waren zu dieser Zeit auch Zimmerkollegen.

Flügelspieler mit „guter Länge“

„Will Sheehey ist ein spielintelligenter Flügelspieler mit guter Länge, Athletik und einem stabilen Wurf“, sagt Headcoach Denis Wucherer über seinen Neuzugang Nummer zwei: „Sein Wechsel in die BBL bedeutet für ihn den nächsten Schritt in seiner Karriere und auch eine große Chance. Entsprechend hungrig wird er im August bei uns auftauchen. Darauf freuen wir uns.“

Ein Jahr später als Jordan Hulls (nämlich 2010) startete der 2,01 Meter große Flügelspieler seine College-Karriere bei den „Hoosiers“. 2012 und 2013 erreichten sie gemeinsam beim NCCA-Tournament jeweils die Runde der besten 16 Mannschaften.

„Ehrgeiziger Typ“

„Wir waren nicht nur Teamkameraden, sondern auch Zimmerkollegen. Er ist einer meiner engsten Freunde und ich freue mich riesig, dass wir in der kommenden Saison wieder zusammen spielen“, sagt Würzburgs Topscorer Jordan Hulls: „Will ist ein sehr ehrgeiziger Typ, er hasst es zu verlieren. Er ist außerdem einer der smartesten Spieler die ich kenne, was es für alle Mitspieler auf dem Parkett einfacher macht. Ich denke, dass er sehr gut zu unserer Mannschaft passen wird und dass wir mit ihm eine genauso gute Teamchemie haben werden wie letzte Saison.“

Mehrere Stationen in Europa

Seine Profilaufbahn begann der 27-Jährige (geboren am 16. Januar 1992 in Stuart/Florida) in der Saison 2014 bei Buducnost Podgorica in Montenegro. Es folgten mehrere Stationen in der NBA-D-League, Griechenland und Frankreich. 2017 gewann er zusammen mit dem ehemaligen Würzburger E.J. Singler und den „Raptors 905“ die NBA-D-League-Meisterschaft.

Danach wechselte er zum FC Porto, mit dem er in seinem ersten Jahr das Finale um die portugiesische Meisterschaft erreichte und in der noch laufenden Saison Pokalsieger wurde.

Starke Dreierquote

Mit einer starken Dreierquote von 43,2 Prozent und 19,4 Punkten pro Spiel war Sheehey der achtbeste Scorer der ersten portugiesischen Liga LPB. Dazu kamen fünf Rebounds und 3,2 Korbvorlagen im Schnitt.

Im Fiba-Europe-Cup kamen die Portugiesen in den vergangenen beiden Spielzeiten zwar jeweils nicht über die erste Runde hinaus, das lag aber nicht an William Sheehey, der in seinen elf Europe-Cup-Partien seit 2017 im Schnitt 15,2 Punkte erzielt hat.

DER KADER VON WÜRZBURG

Kader: Jordan Hulls (USA), Badu Buck (D), Joshua Obiesie (D), Philipp Hadenfeldt (D), Johannes Richter (D), Skyler Bowlin (USA), Fynn Fischer (D), Julian Albus (D), Florian Koch (D), Cameron Wells (USA), Felix Hoffmann (D), Brad Lösing (D), Lis Shoshi (Kosovo), William Sheehey (USA). Zugänge: Lis Shoshi (Maccabi Ashdod/Israel), William Sheehey (FC Porto/Portugal). Abgänge: Kresimir Loncar (Karriereende), Gabriel Olaseni, Mike Morrison (Ziel jeweils unbekannt).

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 19.06.2019