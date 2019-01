Gestern erst aus der kosovarischen Hauptstadt Prishtina zurückgekehrt, heute schon wieder auf dem Parkett im Kampf um Bundesliga-Punkte: Die Basketballer von s.Oliver Würzburg befinden sich derzeit in einer stressigen Phase.

Genau 48 Stunden nach der erfolgreichen Europe-Cup-Partie im Kosovo (wir berichteten) ist heute um 19 Uhr in der Würzburger s.Oliver-Arena Sprungball zum BBL-Spiel gegen die MHP Riesen Ludwigsburg. Für Würzburgs Trainer Denis Wucherer ist das natürlich eine alles andere als günstige Ansetzung: „Ludwigsburg hat zwar unter der Woche auch international gespielt, aber sie haben halt einen Tag länger Pause gehabt als wir. Außerdem hatten sie ein Heimspiel, wir dagegen den Reisestress.“

Nur ungern erinnert sich Wucherer an eine ähnliche Konstellation im vergangenen Oktober zurück. „Damals haben wir mittwochs im tiefsten Rumänien gespielt, kamen donnerstags zurück und haben dann freitags zu Hause gegen Gießen verloren.“

So ganz kann man die Ausgangssituation von damals aber nicht mit der jetzigen vergleichen. Das Team von s.Oliver Würzburg spielt derzeit deutlich beständiger und vor allem auf höherem Niveau als damals. Wettbewerbsübergreifend gab es zuletzt vier Siege in Serie, drei davon auswärts. Das hat zur Folge, dass im Europe-Cup vorzeitig das Achtelfinale erreicht und in der Bundesliga der Abstand zu den Kellerkindern vergrößert wurde.

„Die Mannschaft funktioniert“, sagte Wucherer nach dem souveränen Sieg im Kosovo. Schon nach dem „Derby“-Sieg in Crailsheim hatte er gegenüber unserer Zeitung bestätigt, dass das Team insgesamt auf einem guten Weg ist. „Man darf nicht vergessen, dass hier eine praktisch komplett neu zusammengestellte Mannschaft ist; dazu noch ein neuer Trainerstab. So ein Gefüge benötigt etwas Zeit, um sich zu finden. Im Sport brauchst du halt Geduld.“

Nicht genügend Geduld hatte Skyler Bowlin nach seiner Verletzung gehabt. „Er hat zu früh wieder angefangen. Er wollte zuviel und wurde dabei immer wieder zurückgeworfen. So etwas nagt natürlich an einem.“ Doch die Zeiten eines total verunsicherten Neuzugangs sind mittlerweile vorbei. Sowohl in Crailsheim als auch in Prishtina war der 29-jährige Guard jeweils einer der entscheidenden Faktoren für den Sieg. „Die Leistungssteigerung hat sich schon im Training angedeutet“, so Wucherer. „Er findet mehr und mehr zu alter Stärke zurück.“

Gegen die MHP Riesen aus der Barockstadt wollen die Unterfranken nun ihre Erfolgsserie fortsetzen, was allerdings leichter gesagt als getan sein dürfte. Die Ludwigsburger, die seit 2013 vom ehemaligen Würzburger Erfolgs-Coach John Patrick trainiert werden, liegen in der Tabelle auf Platz sieben und somit fünf Ränge vor den Gastgebern. Von den letzten zehn Partien haben sie immerhin deren sieben gewonnen, die Würzburger dagegen nur vier. Doch die „Riesen“ sind in dieser Saison vor Rückschlägen wahrlich nicht gefeit. Zuletzt gab es in der Bundesliga ein bitteres 92:112 beim starken Aufsteiger Vechta. Und in der Champions League verloren sie zu Hause gegen Ventspils mit 81:99. Auch das Heimspiel gegen Würzburg im November war verloren gegangen (75:80).

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 25.01.2019