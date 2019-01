„Kleines“ Derby steckt voller Brisanz

Wenn Würzburger Basketballfans von einem Derby sprechen, dann meinen sie in der BBL in erster Linie die Partien gegen Bamberg und Bayreuth. Danach kommt die Rede meist auch noch auf Frankfurt. An Crailsheim aber denken nur die Wenigsten. Doch auch hier stehen Franken auf dem Basketball-Parkett. Zwar keine Ober- oder Unterfranken und auch keine Mainfranken, sondern württembergische Franken. So

...