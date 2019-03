Knapp 20 NBA-Scouts in der Halle

Viel knapper könnte der Vorsprung vor dem Rückspiel nicht sein: s.Oliver Würzburg kämpft heute in der heimischen s.Oliver Arena gegen Avtodor Saratov um den Einzug ins Viertelfinale im „Fiba“ Europe Cup: Nach dem 79:76-Erfolg in Russland vor Wochenfrist können sich die Schützlinge von Headcoach Denis Wucherer eine Niederlage mit maximal zwei Punkten Differenz leisten. Sprungball ist am

...