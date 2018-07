Letztes Puzzleteil aus den USA

Anzeige

Drei Wochen vor dem offiziellen Trainingsauftakt am 6. August ist der Kader von s.Oliver Würzburg für die Saison 2018/2019 komplett: Mit Flügelspieler Perry Ellis hat Headcoach Denis Wucherer bei der NBA Summer League in Las Vegas sein letztes Puzzleteil gefunden. Der 24-jährige US-Amerikaner stammt aus dem renommierten College-Programm der Kansas Jayhawks und spielte in der vergangenen Spielzeit für die Sydney Kings in Australien und Mia Red October Cantu in der ersten italienischen Liga. Er hat in Würzburg einen Ein-Jahres-Vertrag unterschrieben.

Athletisch und treffsicher

„Perry ist ein vielseitiger, athletischer und treffsicherer Power Forward mit einem guten Entscheidungsverhalten, der auch als großer Dreier oder kleiner Fünfer spielen kann“, sagt Wucherer: „Nach vielen Wochen hartnäckiger Arbeit konnten wir ihn und seinen Berater bei einem persönlichen Treffen in Las Vegas schließlich überzeugen, mit uns in Europa durchzustarten.“

Nach einer erfolgreichen College-Karriere als Top-Star der Kansas Jayhawks, mit denen er viermal das NCAA-Turnier erreichte, schaffte es der 2,03 Meter große Flügelspieler 2016 in den Vorbereitungskader der Charlotte Hornets, spielte dann aber seine erste Profi-Saison in der NBA D-League für Greensboro Swarm. In der Spielzeit 2017/2018 spielte der 24-Jährige (geboren am 14. September 1993) zunächst für den australischen Erstligisten Sydney Kings (14,8 Punkte und 5,7 Rebounds im Schnitt). Im Anschluss bestritt er weitere 14 Partien für Cantu in der Serie A in Italien – inklusive drei Spiele im Viertelfinale gegen den späteren italienischen Meister Armani Milano.