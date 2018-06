Mann mit solidem Wurf

Anzeige

Die nächste Neuverpflichtung mit einem deutschen Pass: Aufbauspieler Brad Loesing wechselt von den EWE Baskets Oldenburg nach Unterfranken und erhält bei s.Oliver Würzburg einen Zwei-Jahres-Vertrag.

Gotha, Ludwigsburg und Oldenburg sind die bisherigen Stationen in Deutschland für den 28-jährigen aus Norwood/Ohio, der in den vergangenen drei Spielzeiten 107 Partien in der Basketball-Bundesliga und 52 Europapokal-Spiele bestritten hat. „Auch er ist hungrig nach Erfolg und passt als harter Arbeiter sehr gut in unser Anforderungsprofil“, sagt Headcoach Denis Wucherer: „Brad kennt die Liga, trifft auf dem Parkett die richtigen Entscheidungen und hat einen soliden Drei-Punkte-Wurf.“

Nach vier Spielzeiten am Wofford College, wo er in seinem Abschlussjahr 2012 zum besten Verteidiger der Southern Conference der amerikanischen College-Liga NCAA gewählt wurde, begann der 1,82 Meter große Aufbauspieler seine Karriere als Basketball-Profi in Ungarn, ehe er 2014 von den MHP Riesen Ludwigsburg verpflichtet wurde. Seine erste Saison in Deutschland verbrachte Loesing auf Leihbasis bei den Oettinger Rockets Gotha in der ProA bis zum Halbfinale um den BBL-Aufstieg gegen s.Oliver Würzburg.