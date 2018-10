Markiert dieses Spiel die Wende?

s.Oliver Würzburg – medi Bayreuth 73:69 (13:26, 20:20, 22:10, 18:13)

Würzburg: Lösing 11 Punkte/2 Dreier, Ellis 11/1 (10 Rebounds), Richter 10, Hulls 8/2, Wells 8 (7 Assists), Bowlin 7/1, Koch 7/1 (7 Rebounds), Olaseni 6 (10 Rebounds), Cooks 5/1, Loncar.

Endlich! Die Bundesliga-Basketballer von s.Oliver Würzburg konnten in einem hart umkämpften Frankenderby gegen medi Bayreuth den ersten Sieg der Saison einfahren. Vor 3089 Zuschauern in der Würzburger s.Oliver-Arena siegte das Team von Headcoach Denis Wucherer mit 73:69.

Der Saisonauftakt der Baskets unter ihrem neuen Trainer Denis Wucherer, verlief mehr als holprig. Beim Verein sprach man vor dem Frankenderby gegen Bayreuth offiziell von einer Ergebniskrise. In der Führungsetage des Bundesligisten sah man freilich längst mehr als eine reine Ergebniskrise auf den Klub zurollen. Kein Wunder, dass beim Heimspiel gegen den Kontrahenten aus Oberfranken mit Bernd Freier (s.Oliver) und Michael Reizel (BVUK) die zwei wichtigsten Geldgeber und Entscheider direkt am Spielfeldrand Platz nahmen.

Speziell im Defensivverhalten erwarteten die Bosse und auch die über 3000 Fans in der Halle eine deutliche Reaktion der Mannschaft. I13:26 lautete der Spielstand nach den ersten zehn Minuten. Ein Fiasko, jenseits jeder „Ergebniskrise“ bahnte sich spätestens im Verlauf des zweiten Viertels an, als sich die Gäste eine 20-Punkte-Führung erspielen konnten. Zu einem fast perfekten Spiel gehört im Basketball aber auch immer eine gegnerische Mannschaft die eben jenes zulässt. Das waren im Fall der ersten 20 Minuten s.Oliver Würzburg, denen es wenigstens zum Ende der ersten Hälfte noch gelang, den Rückstand auf 13 Zähler zu verkürzen.

Neue Aggressivität

Zum Beginn der zweiten Hälfte nahmen die Herren Freier und Reizel wieder direkt am Spielfeldrand auf Höhe der Mittellinie Platz. Hätten sie die Halle zu verlassen, hätten sie eine erstaunliche Wendung des Spiels verpasst, die, so hofft man in Würzburg, auch die Wende zum Guten in der Saison bedeuten soll. Denis Wucherers Team kam mit einem völlig veränderten Gesicht zurück aufs Parkett. Mit einer in dieser Saison von den Baskets noch nicht gesehenen Aggressivität und Intensität im Defensivspiel meldete man gleich zum Beginn des dritten Viertels deutliche Ansprüche an, dass die Punkte im 13. Frankenderby der beiden Vereine doch in Unterfranken bleiben.

Ende des dritten Viertels leitete Aufbauspieler Brad Loesing mit einem Dreipunktewurf einen viertelübergreifenden 19:2-Lauf der Hausherren ein. Beste Würzburger Scorer waren eben jener Loesing (11 Punkte), der überraschend stark aufspielende Johannes Richter (10), dem zuletzt oft kritisierten Perry Ellis gelang gar ein Double-Double (11 Punkte, 10 Rebounds). Ob der 73:69-Sieg im Frankenderby der erhoffte Befreiungsschlag war, wird sich in den nächsten Partien zeigen.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 30.10.2018