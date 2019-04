Mit „Butterflys“ und Magenkribbeln ins größte Spiel der Vereinsgeschichte

Skyler Bowlin ist sich sicher, dass er vor dem Spiel „Butterflys“ im Magen haben wird. „Es sind aber keine bösen Schmetterlinge, sondern gute“, scherzt der 29-jährige Guard aus Arkansas, der seit dieser Saison in Diensten von s.Oliver Würzburg steht. Auch Trainer Denis Wucherer geht davon aus, dass es mächtig kribbeln wird. „Wahrscheinlich ab Dienstagabend. Vorher habe ich dafür aber noch keine Zeit.“

Fans aus Italien

Vorher gilt es nämlich, das Hinspiel in Sassari mit dem gesamten Trainerstab und der Mannschaft aufzuarbeiten. Mit 84:89 hat Würzburg das Hinspiel bei Dinamo Sassari auf Sardinien verloren. Im Rückspiel am morgigen Mittwoch um 17 Uhr in der s.Oliver-Arena muss ein Rückstand von fünf Punkten wettgemacht werden. „Die Halle wird ausverkauft sein“, sagt Würzburgs Patrick Wötzel. Erwartet werden unter anderem auch rund 100 Fans aus Sassari sowie eventuell auch eine größere Abordnung von „unterfränkischen Italienern“, die über den „normalen“ Kartenvorverkauf an Tickets gekommen sind.

Noch nie hat eine Würzburger Mannschaft einen internationalen Titel gewonnen, egal in welcher Sportart. Der Sieg im Europe-Cup des Basketball-Weltverbandes Fiba würde deshalb in der Sportgeschichte der Stadt einen besonderen Platz einnehmen. „Wir wollen den Fans, dem Verein, der Stadt und der ganzen Region ein besonderes Geschenk bereiten“, sagt Wucherer, für den ein Finale in dieser Größenordnung als Trainer auch Neuland ist. „Nicht nur mich, auch für fast alle Spieler ist diese Partie der bisherige Höhepunkt ihrer Laufbahn.“ Man merke schon beim Training, dass eine besondere Anspannung vorhanden sei. „Alle sind extrem fokussiert.“

Tagesablauf wie gewohnt

Trotz der Bedeutung der Partie wird es im gewohnten Tagesverlauf am Spieltag keinerlei Änderungen geben. Alles wird sein wie bei einem ganz normalen Bundesliga-Heimspiel. Morgens trifft sich die Mannschaft wie immer zum Wurftraining. Danach ist Teambesprechung. Und dann geht jeder nach Hause und macht das, was er vor einem Heimspiel immer macht. Nur keine Experimente. Skyler Bowlin zum Beispiel will entspannen. „Zunächst einen Mittagsschlaf, danach vielleicht noch einen Film schauen.“

Glitschiger Spielball

Der Tagesablauf ist also wie gewohnt, doch in einer Sache müssen sich die Basketballer im Europe-Cup-Finale umstellen. Nämlich beim Spielball. Hier muss zwingend der Ball des offiziellen Fiba-Sponsors benutzt werden. Und den sind die Spieler nicht gewohnt. „Das Ding ist verdammt glitschig und eigentlich nicht spielbar“, sagt Wucherer. Dieses Problem haben aber natürlich beide Mannschaften.

Würzburg hat zuletzt über weite Phasen einer Partie gut gespielt. Aber halt nicht über die gesamte Spielzeit. „In Sassari waren wir 35 Minuten richtig gut. Gegen Vechta waren es 25. Wenn wir den Pott tatsächlich holen wollen, dann müssen es morgen 40 sehr gute Minuten sein“, gibt Wucherer die Marschrichtung vor. Wichtig sei, besonders in der Defensive schnell Zugriff auf die Partie zu bekommen. Außerdem muss der Top-Spieler der Sarden, Rashawn Thomas, besser verteidigt werden als noch im Hinspiel. „Und genau das werden wir schaffen“, sagt Wucherer. „Schließlich geht es um einen Titel. Und den wollen wir alle haben.“

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 30.04.2019