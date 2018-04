„Mit Jena habe ich für mich die perfekte Adresse gefunden“

Max Ugrai im Trikot seines Vereins Science City Jena. © Becker

Die Bundesliga-Basketballer von s.Oliver Würzburg empfangen am heutigen Donnerstag um 19 Uhr in der heimischen „Turnhölle“ das Team von Science City Jena. Mit einem Sieg wären die Gastgeber der Teilnahme an den Playoffs einen großen Schritt näher gekommen.

Bester deutscher Scorer bei Jena ist ein alter Bekannter: Das Würzburger Eigengewächs Max Ugrai steht in seiner ersten Saison für

...

Sie sehen 11% der insgesamt 3601 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse! Jetzt einfach anmelden und 5 Artikel pro Monat kostenlos lesen! Registrierter Nutzer Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 19.04.2018