Mitch Creek kommt zu den „Baskets“

Anzeige

Mit der australischen Nationalmannschaft gewann Mitch Creek außerdem im vergangenen Jahr die Asienmeisterschaft und steuerte 14,7 Punkte und 5,2 Rebounds pro Spiel zum Turniersieg bei. In den bisherigen vier Spielen der WM-Qualifikation waren es 13 Punkte und knapp 9 Rebounds im Schnitt.

Ende März 2018 stand der 26-Jährige als Kapitän mit den Adelaide 36ers erneut in der Finalserie um die australische Meisterschaft, die erst im entscheidenden fünften Spiel an Melbourne United ging. Wenige Tage später wechselte Creek zur BG Göttingen und kam in den letzten sieben Spielen der easyCredit-BBL-Hauptrunde zum Einsatz.

Ende des Monats trifft Creek mit der australischen Nationalmannschaft in der WM-Qualifikation auf die Philippinen und Japan, danach will er wie im vergangenen Jahr an der NBA-Summer-League in Las Vegas teilnehmen. Im Falle einer Verpflichtung durch einen NBA-Club hat der 26-Jährige bis kurz nach Abschluss der Sommerliga noch die Möglichkeit, aus seinem Vertrag bei s.Oliver Würzburg auszusteigen. pw

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 07.06.2018