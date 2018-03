„Moe“ Stuckey kann spielen

Anzeige

Für die Bundesliga-Basketballer von s.Oliver Würzburg ist es schon ein recht ungewohnter Termin: Die für einen möglichen Einzug in die Playoffs so wichtige Partie gegen Gießen findet erst am Montag, 12. März, um 19 Uhr in der s.Oliver-Arena statt.

Es liegt vermutlich in erster Linie an diesem Termin, dass der Kartenvorkauf für „Würzburger Verhältnisse“ dieses Mal etwas schleppend verläuft. Gestern Nachmittag waren zum Beispiel noch rund 350 Tickets erhältlich. Headcoach Dirk Bauermann hofft deshalb, dass am Montag noch viele Kurzentschlossene den Weg in die s.Oliver-Arena in der Stettiner Straße finden werden. „Die Partie gegen Gießen ist für uns sehr wichtig. Da muss die Luft brennen – allerdings natürlich nur im übertragenen Sinn.“

Diejenigen, die kommen werden, dürfen sich auf alle Fälle auf Publikumsliebling Maurice „Moe“ Stuckey freuen, der seine Verletzung vom vergangenen Wochenende bereits auskuriert hat. Gegen Frankfurt musste er zuletzt bereits nach acht Minuten passen. „Er war in Frankfurt auf die Hüfte gefallen. Dabei hat sich das Kreuzbein verdreht. Diese Verdrehung hat Druck auf einen Nerv ausgeübt. Infolgedessen hat die Wade komplett zu gemacht. An ein Weiterspielen war nicht zu denken, aber jetzt ist alles wieder gut“, so der Coach am gestrigen Freitag gegenüber unserer Zeitung.