Mögliche Gegner stehen jetzt fest

Anzeige

Heimspieltermine

Die Heimspiele von s.Oliver Würzburg in der FEC-Gruppe A finden nach aktuellem Stand am Mittwoch, 24. Oktober, an Mittwoch, 7. November, und dann am Dienstag, 20. November, in der s.Oliver-Arena statt. Sprungball wird jeweils um 20 Uhr sein. Einer der Gruppengegner ist der Gewinner der Begegnung ece Bulls Kapfenberg aus Österreich gegen ZZ Leiden aus den Niederlande. Diese beiden Teams stehen sich in der 2. Runde der FEC-Qualifikation gegenüber.

Die beiden anderen Kontrahenten werden erst nach Abschluss der BCL-Qualifikation am 10. Oktober endgültig feststehen.

Die momentan noch sechs möglichen Kandidaten für zwei Plätze sind der rumänische Meister CSM Oradea, Fribourg Olympic (Schweiz), Avtodor Saratov (Russland), Donar Groningen (Niederlande), Sigal Prishtina (Kosovo) und Sakarya BSB (Türkei).

Vorkaufsrecht für Abonnenten

Der Ticket-Vorverkauf für die drei FEC-Heimspiele beginnt beim Vorbereitungsturnier um den Bosch Rexroth Cup am Freitag/Samstag, 14./15. September.

Dauerkarten-Abonnenten von s.Oliver Würzburg erhalten zuvor drei Wochen lang ein exklusives Vorkaufsrecht auf ihre Plätze.

Sie können sich dann ihre Tickets für jedes FEC-Heimspiel einzeln im Onlineshop bei CTS Eventim sichern. sob

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 04.08.2018