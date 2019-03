Noch stehen alle Türen ganz weit offen

Bakken Bears – s.Oliver Würzburg

76:75 (19:17, 21.29, 24.17, 12:12)

Bakken: Carberry (15 Punkte/davon 2 Dreier), Diouf (13/1), Ongwae (11/1), Evans (10/1), Martin (8/1), Jukic (7), Dalton (7), Darboe (5/1), Laerke, Sahlertz

Würzburg: Oliver (17/3), Hulls (13/3), Cooks (12/1), Olaseni (7), Koch (7/1), Morrison (6), Bowlin (5/1), Wells (4), Obiesie (4), Hoffmann.

Zuschauer: 1950 (ausverkauft).

Der Einzug ins Halbfinale ist für die Basketballer von s.Oliver Würzburg zum Greifen nah. Zwar setzte es gestern Abend im dänischen Aarhus eine knappe 75:76-Niederlage gegen die Bakken Bears, doch dies ist dennoch eine hervorragende Ausgangsposition für das Rückspiel am kommenden Mittwoch, 27. März, um 19 Uhr in der heimischen s.Oliver-Arena. Zuvor steht allerdings noch am Montag, 25. März, um 19 Uhr das Bundesliga-Spiel gegen den souveränen Tabellenführer FC Bayern München auf dem Programm.

Richter nur auf der Bank

Die Würzburger hatten die Reise nach Dänemark ohne Brad Lösing angetreten, der nach Fiba-Statuten als Kanadier und nicht als Deutscher gilt. Da ohne ihn schon sieben Ausländer an Bord waren, musste er zu Hause bleiben. In der Partie ließ Headcoach Denis Wucherer dann auch noch etwas überraschend auf Johannes „Joe“ Richter, der in den vergangenen Partien gerade in der Offensive einen starken Eindruck hinterlassen hatte, während der gesamten 40 Minuten auf der Bank.

Die Gastgeber erwischten den besseren Start in die Partie und lagen nach fünf Minuten mit 13:7 vorne. Danach kamen auch die Unterfranken besser in die Partie und die Führung wechselte bis zur ersten Viertelpause gleich mehrmals. Schließlich führte Aarhus nach dem ersten Abschnitt mit 19:17, obwohl die Würzburger gegen die von der Körpergröße etwas überlegenen langen Kerle aus Dänemark sogar ein leichtes Plus beim Rebound zu verzeichnen hatten. Allerdings „verschenkte“ man in der Offensive einige Bälle leichtfertig. Bereits fünf Turnover standen nach dem ersten Viertel in der Statistik, das war dann doch etwas viel.

Auch im zweiten Viertel blieb es bei der Würzburger Reboundüberlegenheit, doch erneut gab es vier Turnover, was Headcoach Denis Wucherer nicht gefallen haben dürfte. Immerhin gingen die Gäste noch auch im Angriff deutlich zielstrebiger zu Werke. Gleich zu Beginn des Viertels übernahm man die Führung und gab sie künftig auch nicht mehr ab. In der 19. Minute lag Würzburg beim Stand von 42:31 erstmals „zweistellig“ in Führung. Durch einige wirklich spektakuläre Aktionen kamen die Bären aus Bakken zwar bis zur Pause doch noch etwas näher heran. Dies zeigte, dass die Partie noch längst nicht entschieden war.

In der Offensive ohne Fortune

Auch zu Beginn des dritten Viertels hatte man den Eindruck, dass die Dänen den Sieg doch etwas mehr wollten als die in dieser Phase etwas müde wirkenden Würzburger. In der 26. Minute gingen die Gastgeber erstmals nach längerer Zeit wieder in Führung ((54:53) und bauten diese sogar zwischenzeitlich bis auf sechs Punkte aus (64:58). Erst im letzten Viertel agierten die Würzburger in der Defensive wieder deutlich besser. Doch im Angriff war in der Schlussphase absolut der Wurm drin. Die guten Gelegenheiten, die man nun leichtfertig liegen ließ, waren fast nicht mehr zu zählen.

So stand am Ende eine knappe Niederlage, doch endgültig abgerechnet wird natürlich erst nach dem Rückspiel am Mittwoch. ptt

