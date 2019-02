Obiesie muss noch warten

Basketball-Bundestrainer Henrik Rödl hat – wie von den meisten Experten erwartet– Talent Joshua Obiesie aus dem endgültigen Kader für das vorletzte WM-Qualifikationsspiel der deutschen Basketballer gestrichen. Das teilte der Deutsche Basketball Bund vor der Partie gegen Israel am heutigen Donnerstag (18.30 Uhr/live und frei empfangbar auf Magenta Sport) in Tel Aviv mit. Damit muss der 18 Jahre alte Aufbauspieler von Bundesligist s.Oliver Würzburg auf sein Länderspiel-Debüt warten. Die Nominierung des Youngsters war allgemein als „Hineinschnuppern in höhere Aufgaben“ bewertet worden.

Die Neulinge Jonas Mattisseck (Berlin) und Christian Sengfelder (Braunschweig) bleiben im Aufgebot. Absagen musste Kapitän Robin Benzing nach einem Bruch des kleinen Fingers der linken Hand.

Nach dem Spiel in Israel geht es für die deutsche Mannschaft, die für die WM bereits qualifiziert ist, am Sonntag in Bamberg gegen Tabellenführer Griechenland. dpa

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 21.02.2019