Obiesie will weiter zum NBA-Draft

Joshua Obiesie vom Basketball-Bundesligisten s.Oliver Würzburg wird an der Talenteziehung der Profiliga NBA teilnehmen. Seine Agentur teilte bei Twitter mit, dass der 19-Jährige seine Anmeldung zum NBA-Draft am 20. Juni in New York nicht zurückziehen werde. Der gebürtige Münchner bestätigte das bei Instagram. Der Aufbauspieler hätte sich wegen seines Alters noch von der Draft-Liste streichen lassen und im nächsten Jahr einen neuen Versuch starten können. Man kann nämlich nur einmal in seiner Karriere am Draft, bei dem sich die 30 NBA-Teams die Transferrechte an den weltweit hoffnungsvollsten Jungspieler sichern, teilnehmen.

In den USA „vorgespielt“

Der junge Point Guard hatte in der vergangenen Woche bei den Atlanta Hawks und Charlotte Hornets vorgespielt. Atlanta verfügt gleich über sechs Draft-Picks in der anstehenden Talentziehung (Nr. 8, 10, 17, 35, 41 und 44), Charlotte hat drei Mal Draft-Recht (Nr. 12, 36 und 52).

Obiesie hat bei den Unterfranken einen Vertrag bis 2022. Er war im Februar von Bundestrainer Henrik Rödl für die deutsche Nationalmannschaft nominiert worden, kam aber noch nicht zum Einsatz. Zuletzt lief er in der Weltauswahl beim renommierten Nike Hoop Summit in den USA auf.

Bisher 21 Spiele für Würzburg

Obiesie spielte in der Saison 2018/19 zunächst in der NBBL für die Internationale Basketball Akademie München (IBAM) und in der Regionalliga für den MTSV Schwabing. Nach seiner Vertragsunterschrift bei s.Oliver Würzburg im November 2018 war er außerdem fester Bestandteil des Profi-Teams der Unterfranken. Der 1,98 Meter große Aufbauspieler kam auf 21 BBL- und Fiba-Europe-Cup-Einsätze für die Würzburger. Dabei erhielt er durchschnittlich 16 Minuten Spielzeit und legte 6,8 Punkte, 2,3 Rebounds und 1,4 Assists pro Begegnung auf.

Trio hat zurückgezogen

Im Gegensatz zu Obiesie haben Louis Olinde von Brose Bamberg, Jonas Mattisseck von alba Berlin und Philipp Herkenhoff von Rasta Vechta ihre Teilnahme am Draft zurückgezogen. dpa/bb

