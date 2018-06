Olaseni als Center

Anzeige

Über Italien, Frankreich und Spanien zurück in die Basketball-Bundesliga: s.Oliver Würzburg hat den britischen National-Center Gabriel Olaseni für die Saison 2017/18 verpflichtet. Der 26-Jährige spielte in der Saison 2015/2016 für Brose Bamberg und die Gießen 46ers. Zuletzt trug er zuletzt das Trikot von Montakit Fuenlabrada in Spanien.

„Vor zwei Jahren hat er bei mir in Gießen in seinem ersten Profi-Jahr gezeigt, dass er zu den besseren Centern in der Bundesliga gehört. Mit seiner internationalen Erfahrung der letzten Jahre und seiner Mischung aus Größe und Schnelligkeit wird er sich mit jedem Center in der BBL messen können“, sagt Würzburgs Coach Denis Wucherer über den 2,09 Meter großen Engländer.

„Bester sechster Mann“

Nach vier Jahren bei den „Hawkeyes“ der renommierten University of Iowa – in seinem Abschlussjahr 2015 wurde er zum besten sechsten Mann der „Big Ten Conference“ gewählt – begann der 26-jährige Brite (geboren am 29. Dezember 1991 in London) seine Karriere als Profi-Basketballer zu Beginn der Spielzeit 2015/2016 bei Bamberg und wechselte nach 14 Spielen in der BBL und der EuroLeague im November 2015 nach Gießen.