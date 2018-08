Pro-B-Kader jetzt komplett

Mit einem 22 Jahre alten „Rookie“ aus den Vereinigten Staaten hat s.Oliver Würzburg den Kader des Pro-B-Farmteams komplettiert: Flügelspieler Dexter Sienko ist bereits in Würzburg eingetroffen und soll in der Mannschaft Team von Head-Coach Eric Detlev eine Führungsrolle übernehmen.

Auch U16-Nationalspieler Julius Böhmer wird in der Saison 2018/2019 erstmals einen Platz im Kader der TG s.Oliver Würzburg bekommen.

Der 16-jährige Aufbauspieler nimmt derzeit mit dem deutschen Team an der U16-Europameisterschaft in Novi Sad teil – er wird der jüngste Spieler im Würzburger Pro-B-Aufgebot sein. Der einzige Ausländer im Team wird mit seinen 22 Jahren (geboren am 26. April 1996) und mehr als 100 Spielen für die Regis University in der zweiten College-Division neben Kapitän Julian Albus einer der erfahrenen Akteuren im Team von Eric Detlev sein: „Dexter ist ein sehr vielseitiger Innenspieler und wird bei uns auf beiden großen Positionen eingesetzt werden“, erklärt Detlev. pw

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 18.08.2018