Restliche Partien terminiert

Ein ganz wichtiges Spiel steht für die Bundesliga-Basketballer von s.Oliver Würzburg am kommenden Sonntag bei den Fraport Skyliners in Frankfurt an. Unser Bild zeigt eine Szene aus dem Hinspiel mit Kresimir Loncar (rechts). © Heiko Becker

Die easyCredit-BBL hat jetzt die noch ausstehenden Termine für die Spieltage 28 bis 34 festgelegt. Der letzte Spieltag ist wie in den vergangenen Jahren auch am 1. Mai. Danach geht es für die acht bestplatzierten Teams in der Tabelle noch in die Playoffs, in denen der Deutsche Meister ermittelt wird.

Insgesamt wird der Saisonschluss für die 18 BBL-Teams recht stressig. Innerhalb von

...

Sie sehen 22% der insgesamt 1777 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse. Um diesen Artikel weiterzulesen, melden Sie sich bitte an oder wählen Sie eines der unten aufgeführten Angebote aus. Ich bin Online-Abonnent Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Einzelartikel kaufen: Sie kennen diese Bezahlweise noch nicht?

Hier haben wir alle wichtigen Informationen für Sie. Sie kennen diese Bezahlweise noch nicht? Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. nur 9,99 € monatlich Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 01.03.2018