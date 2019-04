Sassari schwirrt schon in den Köpfen herum

EWE Baskets Oldenburg – s.Oliver Würzburg 109:93

(30:19, 29:28, 21:27, 29:19)

Oldenburg: Paulding (28 Punkte/davon 7 Dreier), Cummings (20/1), Stojanovski (14/2), Bo0othe (14/1), Massenat (12), Mahalbasic (10), Hujic (6/2), Schwethelm (3/1), Tadda (2), Keßen.

Würzburg: Oliver (23/4), Wells (15/1), Morrison (14), Cooks (12/1), Bowlin (11/3), Obiesie (5/1), Lösing (5/1), Koch (4), Olanseni (2), Hoffmann (2).

Zuschauer: 6000 (ausverkauf).

Die Basketballer von s.Oliver Würzburg haben am 29. Spieltag der easyCredit-BBL eine Auswärtsniederlage hinnehmen müssen: Beim heimstarken Tabellenzweiten EWE Baskets Oldenburg hielten die Schützlinge von Headcoach Denis Wucherer lange mit, fanden in der entscheidenden Phase aber kein defensives Mittel gegen Rickey Paulding, der 28 Punkte erzielte und sieben Dreier versenkte.

Auf Würzburger Seite trugen sich alle zehn eingesetzten Spieler in die Scorerliste ein, allen voran Devin Oliver, der mit 23 Punkten eine Saisonbestmarke aufstellte..

Denis Wucherer, Trainer: „Wir hätten mehr Energie in der Verteidigung nötig gehabt, um eine Chance auf den Sieg zu bekommen. In der entscheidenden Phase des Spiels hat Rickey Paulding übernommen und insgesamt sieben von zehn Dreiern getroffen, obwohl das alles schwere Würfe waren. Jordan Hulls war zuletzt müde, deshalb habe ich ihn heute im Hinblick auf das Endspiel im FIBA-Europe-Cup am Mittwoch geschont.“

Devin Oliver, Spieler: „Wir hatten zu viele Ballverluste.Wir müssen das schnell abhaken, denn wir haben ein sehr wichtiges Spiel im Europe-Cup-Finale am Mittwoch in Sassari. Wir wollen auf Sardinien ein gutes Ergebnis holen und dann eine Woche später hoffentlich zuhause den Titel gewinnen.“ pw

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 23.04.2019