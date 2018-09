Schon wieder gegen Coburg

Die TG s.Oliver Würzburg startet am heutigen Samstag um 20 Uhr mit einem Frankenderby. Der Eintritt ist frei. Im März war es ein 90:78-Erfolg im letzten Playdown-Heimspiel gegen den BBC Coburg, der der TG s.Oliver Würzburg den Klassenerhalt in der ProB sicherte und für die Oberfranken gleichzeitig den sportlichen Abstieg bedeutete. Dank einer Lizenzübertragung vom Regionalliga-Meister Erfurt haben die Coburger eine zweite Chance in der ProB erhalten – und sind zum Saisonauftakt gleich wieder in der Würzburger Feggrube zu Gast: Das Farmteam von s.Oliver Würzburg startet am Samstag um 20 Uhr mit dem Frankenderby in die neue Saison – bei freiem Eintritt für alle Fans.

Das Würzburger ProB-Publikum hat beide Heimspiele gegen Coburg der letzten Saison in bester Erinnerung: Zweimal war die Halle richtig voll, beide Male kamen die Hausherren mit der speziellen Derby-Stimmung besser zurecht und holten sich die beiden wichtigen Siege. pw

