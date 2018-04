„Showdown“ am letzten Spieltag

Anzeige

Würzburg: Hammonds (13/3), Gaddy (11), Kratzer (11), Benzing (11/1), Singler (10/2), Taylor (7), Stuckey (6/2), Hoffmann (2), Klassen (2), Kovacevic.

Zuschauer: 2400.

Die Bundesliga-Basketballer von s.Oliver Würzburg dürfen nach wie vor auf die Teilnahme an den Playoffs hoffen. Beim abgeschlagenen Tabellenschlusslicht Walter Tigers Tübingen, das schon seit einziger Zeit als Absteiger in die 2. Liga feststeht, gab es am Sonntag Abend einen relativ ungefährdeten 73:57-Sieg.

Nach dem deutlich gewonnenen ersten Viertel ließen die Würzburg in Anbetracht des Mammutprogramms am „langen Wochenende“ mit drei Partien innerhalb von 90 Stunden, etwas die Zügel schleifen.

Beinahe wären die Würzburger schon mit diesem Sieg auf Platz acht der Tabelle geklettert, denn Hauptkonkurrent Fraport Skyliners Frankfurt stand im Heimspiel gegen Science City Jena kurz vor einer Niederlage. Am Ende retteten sich die Hessen knapp mit 67:65 über die „Ziellinie“.

Somit kommt es am Dienstag, 1. Mai, um 15 Uhr wie erwartet zum „Showdown“, wenn s.Oliver Würzburg zu Hause medi Bayreuth empfängt und die Frapoert Skyliners aus Frankfurt ihre Visitenkarte bei den EWE Baskets in Oldenburg abgeben müssen.

Die Ausgangslage ist klar: Würzburg muss sein Heimspiel gewinnen und darauf hoffen, dass Frankfurt im „hohen Norden“ eine Niederlage kassiert. Unter diesen beiden Voraussetzungen wären die Würzburger durch. Wenn die Frankfurter in Oldenburg allerdings gewinnen sollten, würden die Playoffs ohne die Würzburger stattfinden, egal wie das zeitgleiche Frankenderby auch ausgeht.

Center Leon Kratzer, der bekanntlich für die NBA-Drafts gemeldet hatte, versprühte in Tübingen nach Spielschluss Optimismus. „Wir spielen schon seit Wochen hervorragend, deshalb hoffe ich, dass wir unseren Schwung mit in die letzte Partie nehmen werden. Ich hoffe, dass es dann auch klappt mit der Teilnahme an den Playoffs.“ Gegen den Tabellenletzten wartete Kratzer übrigens mit einem so genannten Double-Double auf: Elf Punkte und zehn Rebounds.

Sollten die Würzburger doch noch die Playoffs erreichen, dann wäre in der ersten Runde der FC Bayern München der Gegner.

© Fränkische Nachrichten, Sonntag, 29.04.2018