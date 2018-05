Skyler Bowlin unterschreibt in Würzburg

Skyler Bowlin (rechts) wechselt zu s.Oliver Würzburg. © Frank Scheuring

Der neue Spielmacher von s.Oliver Würzburg heißt Skyler Bowlin. Der 28-jährige US-Amerikaner spielte in den vergangenen beiden Jahren bei den Gießen 46ers und Science City Jena in der easyCredit-BBL und hat in Würzburg einen Zwei-Jahres-Vertrag erhalten. In der Saison 2016/2017 hat er in Gießen bereits ein Jahr lang mit Headcoach Denis Wucherer und Co-Trainer Steven Key

...

Sie sehen 18% der insgesamt 2108 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse! Jetzt einfach anmelden und 5 Artikel pro Monat kostenlos lesen! Registrierter Nutzer Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 26.05.2018