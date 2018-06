Spirou Charleroi ist zu Gast

Anzeige

Nach dem BK Decin, Limburg United und AEK Athen haben die Basketballer von s.Oliver Würzburg auch 2018 wieder europäische Gäste zur Vorbereitung in der s.Oliver-Arena zu Gast: Beim 6. Turnier um den Bosch-Rexroth-Cup treten am 14. und 15. September Proxima Spirou Charleroi aus Belgien, die Telekom Baskets Bonn und die Basketball Löwen Braunschweig in der Würzburger Turnhölle an.

Für die Braunschweiger Löwen ist es der zweite Auftritt in Folge beim Bosch Rexroth Cup. Auch die Telekom Baskets Bonn werden zwei Wochen vor dem Start der easyCredit BBL-Saison 2018/2019 zum zweiten Mal beim traditionellen Vorbereitungsturnier von s.Oliver Würzburg zu Gast sein – 2013 unterlagen sie im Endspiel mit 81:88 gegen die Gastgeber.

Erstmals dabei ist der vielfache belgischen Meister Spirou Charleroi. Der belgische Top-Club hat zehn Meisterschaften, fünf Pokalsiege und drei Supercup-Titel in seinem Briefkopf stehen und beendete die gerade abgelaufene Spielzeit auf Rang drei.