Stadt will sich an Kosten beteiligen

Der Neubau einer Multifunktionsarena in Würzburg rückt langsam aber sicher näher. Der Hauptausschuss des Stadtrates hat in dieser Woche ein Gutachten präsentiert, in dem er empfiehlt, dass die Stadt Würzburg ihren Anteil an den Baukosten tragen soll. Diese Empfehlung hat der Ausschuss mit 14:1 Stimmen gefällt. Es gilt als absolut wahrscheinlich, dass der Gesamtstadtrat in seiner Sitzung am Donnerstag, 21. Februar, dem vorgelegten Gutachten folgen wird.

Die Empfehlung an den Gesamtstadtrat sieht vor, dass die Stadt Würzburg die Tilgung eines Zwölf-Millionen-Euro-Kredits aufnimmt. Dieser Kredit wird aufgenommen von der Zukunftsstiftung Würzburg beziehungsweise der von ihr mit dem Bau der Multifunktionsarena beauftragten Projektgesellschaft (wir berichteten in der Vergangenheit bereits mehrfach).

Entstehen soll die Arena auf einem Brachgelände zwischen Grombühlbrücke, der Pleichach und den Bahngleisen. Die Gesamtkosten sind derzeit mit etwa 35 Millionen veranschlagt. Baubeginn soll noch in diesem Jahr sein. Mit der Fertigstellung wird im Herbst 2020 oder 2021 gerechnet. Die Kapazität soll bei Basketball-Spielen rund 6000 Zuschauer betragen, bei Konzerten sogar bis 8000. ptt

