Vier Heimspiele sind terminiert

Bereits am Sonntag, 28. Oktober, um 18 Uhr findet das nächste Heim-Frankenderby gegen „medi“ Bayreuth in der Würzburger „Turnhölle“ statt. Vier Tage zuvor (Mittwoch, 24. Oktober, 20 Uhr) hat s.Oliver Würzburg das erste Heimspiel in der Gruppe A des „Fiba Europe Cup“ – der Gegner ist noch nicht bekannt. Ebenfalls schon terminiert ist das BBL-Heimspiel des siebten Spieltags am Samstag, 10. November, um 20.30 Uhr gegen die Basketball Löwen Braunschweig.

Auswärts geht es in den ersten sechs Wochen der Saison zur BG Göttingen (6. Oktober, 20.30 Uhr) und zu den MHP Riesen Ludwigsburg (3. November, 20.30 Uhr). Im „Fiba Europe Cup“ reisen Denis Wucherer und sein Team am 17. und am 31. Oktober zu zwei noch nicht bekannten Gegnern.

Der Vorverkauf für die ersten drei Heimspiele gegen Bamberg, Gießen und Bayreuth startet am Montag, 3. September, um 10 Uhr im Online-Ticketshop von s.Oliver Würzburg bei CTS Eventim. Die Tickets für die drei Heimspiele in der Gruppenphase des „Fiba“ Europe Cup beginnt beim Vorbereitungsturnier um den „Bosch Rexroth Cup“ am 14./15. September in der „s.Oliver Arena“ und online am 17. September.

Inhaber von Dauerkarten erhalten vorher die Gelegenheit, sich ihre gewohnten Plätze auch für den Europapokal zu sichern.

