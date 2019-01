Wenn’s läuft, dann läuft’s

s.Oliver Würzburg – Karsiyaka Spor Kulübü 104:91.(27:29, 29:15, 25:18, 23:29)

Würzburg: Hulls (20 Punkte/davon 4 Dreier), Koch (18/4), Obiesie (15/1), Olaseni (14), Richter (9), Bowlin (8/2), Cooks (8), Lösing (7/1), Hadenfeldt (3/1), Wells (2). Karsiyaka: Henry (17/4), Ugurlu (16/2), Evans (14/1), Batuk (9), Marei (9), Walker (8/2), Aygunduz (7/1), Karaman (6), Guven (5). Zuschauer: 1350.

Die Basketballer von s.Oliver Würzburg ziehen als Gruppensieger in das Achtelfinale des Fiba-Europe-Cups ein. Das steht nach dem insgesamt souveränen gestrigen 104:91-Sieg gegen Karsiyaka Spor Kulübü fest. Vor einer stimmungsvollen Kulisse (die Gäste aus Izmir wurden von einer großen Anzahl türkisch-stämmiger Fans lautstark unterstützt) knüpften die Würzburger dabei an ihre starken Leistungen der vergangenen Wochen an. Besonders die Dreierquote war sehr stark.

Personell haben die stressigen letzten Wochen im Würzburger Team allerdings ihre Spuren hinterlassen. Gerade einmal zehn Akteure (einschließlich des ProB-Spielers Philipp Hadenfeldt) haben die Gastgeber in den Spielberichtsbogen eintragen lassen. Zwölf wären möglich gewesen. Neuzugang Devin Oliver war noch nicht spielberechtigt, Kapitän Kresimir Loncar ist schon seit Wochen verletzt, Center Mike Morrison ist angeschlagen und „Warrior“ Felix Hoffmann lag gestern krank im Bett.

