Wieder war die Dreier-Quote nicht gut genug

Telekom Baskets Bonn – s.Oliver Würzburg 91:86 (13:23, 32:18, 22:17, 24:28)

Bonn: James (20 Punkte/davon 2 Dreier), Jackson (11), Webb III (11/2), Gibson (10/2), Jasinski (9/3), Polas Bartolo (8/2), Reischel (7/1), Mayo (6), Di Leo (5/1), Breunig (4). Würzburg: Wells (22/1), Ellis (21/2), Cooks (14/1), Richter (8), Loncar (7/1), Koch (4), Hoffmann (3/1), Hulls (3/1), Olaseni (2), Lösing (2).

Zuschauer: 5250

Es war wieder einmal spannend bis in die letzten Sekunden der Partie: s.Oliver Würzburg musste gestern bei den Telekom Baskets Bonn am knapp mit 86:91 (41:45) geschlagen geben.

„Außer der Dreierquote sehe ich keinen großen Unterschied“, sagte Headcoach Denis Wucherer nach der Partie. Die Hausherren verwandelten vor 5.250 Zuschauern im Telekom Dome fast die Hälfte ihrer Würfe von „Downtown“, die Gäste nur ein Drittel.

Zwei völlig unterschiedliche Viertel präsentierten beide Mannschaften in der ersten Halbzeit: Das Start-Viertel dominierten die Gäste, im zweiten Viertel lief es dann genau anders herum: Hatten die Rheinländer zuvor nur einen von sieben Dreier-Versuchen getroffen, landete nun „gefühlt“ jeder ihrer Distanzwürfe im Würzburger Korb. Dabei waren es nicht die Bonner Starter, sondern die Jungs von der Bank, die in dieser Phase den Unterschied ausmachten: Youngster Julian Jasinski (2), Shane Gibson (2), Jarelle Reischel, TJ DiLeo und James Webb waren die Scharfschützen, die das Spiel mit sieben Treffern bei neun Versuchen im zweiten Viertel drehten. So gingen die Gastgeber mit einer 45:41-Führung in die Kabine.

Und zu Beginn des dritten Viertels machten sie im selben Stil weiter: Webb traf gleich den nächsten Drei-Punkte-Wurf, James ließ einen weiteren folgen - so konnten die Bonner ihren Vorsprung im dritten Abschnitt in den zweistelligen Bereich bringen (62:51, 28. Minute). Die Gäste ließen sich auch dadurch nicht ermutigen und blieben immer dran - drehen konnten sie den Spielstand im weiteren Verlauf aber nicht mehr.

Wucherers Fazit nach der dritten Niederlage in Folge: „Uns fehlt zu oft noch die nötige Galligkeit, der unbedingte Siegeswille und die Bereitschaft dahin zu gehen, wo es auch mal weh tun kann. Die berühmten 50:50-Bälle landen gefühlt zu oft zum Gegner. Das muss ich meinen Jungs vorwerfen, das haben wir angesprochen, und das müssen wir ändern, wenn wir in der Zukunft Spiele gewinnen wollen.“

Die nächste Gelegenheit dazu gibt es bereits am morgigen Dienstag, wenn es um 20 Uhr in der s.Oliver Arena gegen ZZ Leiden um den Einzug in die zweite Gruppenphase des Europe-Cups geht. Und am Samstag kommt Alba Berlin. pw

© Fränkische Nachrichten, Montag, 19.11.2018