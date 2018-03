„Wir werden auch Bamberg schlagen“

Anzeige

Mit der Leistung gegen Gießen war Bauermann natürlich sehr zufrieden: „ Gegen die Überraschungsmannschaft der Liga so überzeugend zu gewinnen, das ist ein wichtiges Zeichen nach der knappen Niederlage in Frankfurt. In den letzten 30 Minuten haben wir sehr guten Basketball gespielt, auch am defensiven Brett haben wir uns im Vergleich zum Frankfurt-Spiel deutlich gesteigert.“

Dabei hatte es im ersten Viertel überhaupt nicht nach so einem so „hohen“ Endergebnis ausgesehen, denn nach den ersten zehn Minuten stand es gerade einmal 13:15. Maurice Stuckey, der nach seiner Verletzung aus dem Frankfurt-Spiel wieder mit an Bord war: „Ich muss ehrlich sagen: Keiner von uns hat mit der Zonenverteidigung gerechnet. Es war zumindest in der ersten Hälfte aus Gießener Sicht das richtige Mittel gegen uns.“

Das sah auch Bauermann so: „Wir haben eine Weile gebraucht, bis wir wussten, wie wir gegen die Gießener Zonenverteidigung anzugreifen haben. Wir haben zu Beginn den Ball nicht gut genug laufen lassen und zu viel von außen geballert, statt das Herz der Verteidigung zu attackieren.“

Bauermanns Co-Trainer Stephen Arigbabu war sich schon sehr früh sicher, dass die anfangs katastrophale Dreier-Bilanz sich im Laufe der Partie deutlich verbessern würde: „Es waren auch am Anfang schon gute Wurfpositionen, die wir bekommen haben. Uns ist klar, dass wir diese Würfe auch irgendwann treffen werden“, sagte er bereits zur Pause. Und er sollte recht behalten: Nach dem Seitenwechsel trafen die Gastgeber acht von 13 Dreier-Versuchen – das sind 61,5 Prozent und stellt einen Spitzenwert dar.

Doch es waren nicht allein die Würfe von außen, die besser wurden. Das ganze Würzburger Spiel war plötzlich ideen- und somit auch abwechslungsreicher. „Würzburg war auf den einzelnen Positionen tougher als wir, und deshalb geht der Sieg auch in Ordnung. Wir haben alles gegeben, aber wenn man auf einen Gegner trifft, der von der Mentalität her so auftritt wie Würzburg heute, dann wird es schwer“, analysierte Gästecoach Ingo Freyer nach der Partie.

Für Maurice Stuckey war es der Schlüssel zum Sieg, dass die Mannschaft nicht nervös geworden ist: „Wir sind nicht verkrampft und haben den Ball gut bewegt. Jeder wusste um die Bedeutung des Spiels. Eine Niederlage hätte uns im Rennen um die Playoffs weit zurückgeworfen.“

Bei aller Euphorie warnte Robin Benzing vor dem Derby am Samstag vor dem Serienmeister: „Bamberg wird eine ganz harte Nuss. Der Verein hat in den letzten sechs Jahren das Geschehen in Basketball-Deutschland ganz eindeutig bestimmt. Jetzt haben sie einen neuen Trainer. Da weht ein anderer Wind.“ Und dennoch strotzte der Würzburger Top-Scorer geradezu vor Selbstvertrauen und Optimismus: „Aber wir werden sie trotzdem schlagen.“

