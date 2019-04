Wucherer und der „Wahnsinnige“

Die Basketballer von s.Oliver Würzburg stehen am heutigen Mittwoch vor dem größten internationalen Spiel ihrer Vereinsgeschichte. Bei Dinamo Sassari geht es im Final-Hinspiel des Fiba-Europe-Cups um eine gute Ausgangsposition für das Rückspiel, das am 1. Mai um 17 Uhr in Würzburg beginnt. Die Fränkischen Nachrichten beantworten die wichtigsten Fragen im Vorfeld dieses ersten

...