Würzburg angelt sich „Riesen“-Talent

Joshua Obiesie hat ein klares Ziel: Er will Basketball-Profi werden und so bald wie möglich den Sprung in die easyCredit BBL schaffen. Die nächsten Schritte in seiner Karriere wird der 18-jährige Münchner ab sofort bei s.Oliver Würzburg machen: Er hat einen langfristigen Vertrag in Würzburg unterschrieben und wird bereits ab Dezember im Fiba-Europe-Cup fester Bestandteil des Kaders von

...