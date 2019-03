Würzburg feiert Einzug ins Halbfinale

s.Oliver Würzburg – Bakken Bears 86:70 (23:27, 24:9, 25:19, 14:15)

Würzburg: Hulls (19 Punkte/davon 4 Dreier), Olaseni (11), Koch ((9/1), Cooks (8), Wells (8), Oliver (8), Richter (8), Bowlin (7/1), Obiesie (5/1), Morrison (3), Hoffmann, Hadenfeldt.

Bakken: Diouf (15/1), Ongwae (15/3), Martin (13), Carberry (12/2), Darboe (7/1), Evans (6), Berg (2), Jukic, Laerke, Dalton, sahlertz.

Zuschauer: 1989.

Die Basketballer von s.Oliver Würzburg haben gestern Abend den größten internationalen Erfolg ihrer Vereinsgeschichte gefeiert. Im Rückspiel des Fiba-Europe-Cups feierten sie mit einem 86:70 gegen die Bakken Bears den Einzug ins Halbfinale. Das Hinspiel hatten beim dänischen Meister in Aarhus hatten sie eine Woche zuvor nur knapp mit 75:76 verloren.

Hulls mit glänzendem Einstand

Der Start in die Partie verlief für Würzburg alles andere als optimal. In der Defensive agierte den Speler allzu sorglos und so dauerte es nicht einmal sechs Minuten, bis die Dänen, die in dieser Phase „hochprozentig“ trafen, beim Stand von 19:9 erstmals mit einem „zweistelligen“ Vorsprung vorn lagen. Nach der dringend notwendigen Auszeit brachte Wucherer dann erstmals Jordan Hulls in diese Partie, der sich dann gleich einmal mit acht Punkten in nur 60 Sekunden hervorragend einführte.

Im zweiten Viertel ging dann die Trefferquote der Bären aus Aarhus – man muss fast schon sagen wie erwartet – deutlich nach unten. Die Würzburger Akteure fanden immer mehr Zugriff auf die Partie und in der 16. Minute war es soweit: Mit einem Dunk zum 35:33 brachte Xavier Cooks die Gastgeber erstmals in der Addition von Hin- und Rückspiel in Führung. In der Folge presste die anfangs so schludrige Defensive ganz früh – und das schmeckte den Spielern des dänischen Meisters überhaupt nicht. Die Zahl deren Fehler häufte sich, während die Truppe von Denis Wucherer immer mehr an Sicherheit gewann. Bis zur Pause lagen die Würzburger vor einem begeisternd mitgehenden Publikum mit 47:36 vorne.

Bank deutlich stärker

Je länger die Partie dauerte, desto deutlicher wurde, dass die Würzburger Bank deutlich“tiefer“ esser besetzt war als die der Dänen. Sind die Würzburger in der Lage, Spieler wie Jordan Hulls, Gabriel Oaseni, Devin Oliver oder auch Youngster Joshua Obiesie in die Partie zu bringen, die Bakken Bears dagegen waren hinter der „Starting Five“ deutlich schwächer besetzt.

Alles im Griff

Das soll aber nicht die Leistung der Würzburger schmälern, im Gegenteil: Nach dem Seitenwechsel hatten sie die Partie jederzeit fest im Griff. Schon Mitte des dritten Viertels war der Vorsprung erstmals auf 15 Punkte angewachsen. Und auch in der Schlussphase der Partie ließen sie nichts mehr anbrennen, obwohl sie im Schlussviertel etwas an Tempo aus der Partie nahmen. Schließlich geht es für sie in der Bundesliga schon am Samstag um 20.30 Uhr mit einem Auswärtsspiel bei Sciene Jena weiter. Und das ist im Kampf um den Einzug in die BBL-Playoffs eine ganz wichtige Partie.

Halbfinale gegen Varese?

Im Halbfinale des Europe-Cups treffen die Würzburger nun auf den Sieger der Partie Pallacanestro Varese (Italien) gegen Filou Oostende (Belgien). Diese Begegnung war bei Redaktionsschluss dieser Seite noch nicht beendet. Vieles sprach allerdings für die Italiener, die bereits das Hinspiel in Belgien mit drei Punkten Vorsprung für sich entschieden haben.

