Würzburg gewinnt in Rumänien

CSM CSU Oradea – s.Oliver Würzburg 69:82 (14:22, 23:26, 14:16, 18:18)

Oradea: Richard (15 Punkte/davon 3 Dreier), Kariniauskas (13/1), Ginyard (12/3), Lucic (11), Pasalic (7/1), Valeika (7), Watson (2), Lazar (2). Würzburg: Ellis (14/1), Hulls (13/3), Wells (11), Olaseni (10), Bowlin (10/2). Cooks (10/1), Richter (9), Koch (3/1), Loncar (2), Hoffmann, Albus, Beck.

Die in der Basketball-Bundesliga bislang noch erfolglosen Korbjäger von s.Oliver Würzburg sind gestern in Rumänien erfolgreich in den FIBA-Euorpe-Cup gestartet. In Oradea feierte das Team von Trainer Denis Wucherer einen letztlich klaren 82:69-Sieg, mit dem sicherlich etwas Selbstvertrauen für die anstehenden Aufgaben getankt wurde, auch wenn die Mannschaft erneut nicht vollkommen überzeugen konnte.

Coach Wucherer verzichtete beim Gastspiel beim rumänischen Meister auf den Deutsch-Kanadier Brad Loesing, der wie Kapitän Kresimir Loncar nach FIBA-Statuten im Europe-Cup nicht als Deutscher gilt. Bei der FIBA dürfen immer sieben Ausländer (im Gegensatz zu deren sechs in der Bundesliga) eingesetzt werden. Mit Loesing und Loncar hat Würzburg aber acht „FIBA-Ausländer“ im Kader, weshalb jeweils einer zuschauen muss. Gestern traf es also Loesing.

Nach nervösem Beginn auf beiden Seiten gingen die Unterfranken das erste Mal nach rund zweieinhalb Minuten in Führung – und die gaben sie bis zum Spielschluss nicht mehr ab. Schnell erarbeiteten sich die Würzburger einen klaren Vorsprung, der meist zwischen zehn und 15 Punkten pendelte.

Alles sah nach einer mühelosen Erfüllung der „Pflichtaufgabe“ aus, bis im dritten Viertel eine Phase kam, in der praktisch überhaupt nichts mehr ging. Die biederen Gastgeber waren fast schon selbst überrascht, als sie mit einem 12:0-Lauf von 39:54 auf 51:54 verkürzten. Bevor es dann aber richtig eng wurde, rissen sich die Würzburger dann doch am Riemen und antworteten ihrerseits bis zum Ende des Viertels mit einem eigenen 10:0-Lauf. Beim Zwischenstand von 64:51 vor dem letzten Spielabschnitt war die Vorentscheidung bereits gefallen.

Insgesamt ragte aus der geschlossen auftretenden Würzburger Mannschaft kein Spieler besonders heraus. Die BBL-„Rookies“ Cooks und Ellis haben aber offensichtlich einen Schritt nach vorn gemacht, nachdem es für sie bislang noch nicht so gut gelaufen war.

Die nächsten Europe-Cup-Spiele

Für s.Oliver Würzburg geht es nun im Europe-Cup wie folgt weiter: Am kommenden Mittwoch, 24. Oktober.ist das türkische Team Sakarya BSB zu Gast in der Würzburger s.Oliver-Arena. Eine Woche später, am 31. Oktober, geben die Unterfranken ihre Visitenkarte beim niederländischen Vizemeister ZZ Leiden ab. Die „Rückrunde“ in der Vierergruppe, in denen die beiden Erstplatzierten die nächste Runde erreichen, beginnt am Mittwoch, 7. November, mit dem Heimspiel gegen CSM CSU Oradea. Am 14. November geht es in die Türkei zu Sakarya BSB, ehe am Dienstag, 20. November, mit der Partie gegen Leiden die erste Gruppenphase abgeschlossen wird. ptt

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 18.10.2018