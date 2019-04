Würzburg reist zum schlafenden Riesen

Am heutigen Dienstag starten die Basketballer von s.Oliver Würzburg die nächste Etappe ihrer „Europa-Reise“. Die Mannschaft sitzt dann für rund acht Stunden im Bus und nicht, wie es Headcoach Denis Wucherer lieber gehabt hätte; im Flieger. Zielort ist Varese im Norden Italiens. Dort gastieren die Unterfranken zum Halbfinal-Hinspiel des Fiba-Europe-Cups..

Nach drei Bundesliga-Siegen in Folge strotzen die „Baskets“ derzeit nur so vor Selbstvertrauen. „Wir sind in einem europäischen Halbfinale. Das passiert nicht alle Tage. Wir sind stolz, so weit gekommen zu sein. Aber wir wollen mehr“, sagte Wucherer kürzlich nach dem Weiterkommen im Viertelfinale gegen den dänischen Rekordmeister Bakken Bears.

In den Wettbewerb gerückt ist s.Oliver Würzburg übrigens erst aufgrund des freiwilligen Verzichts von EWE Baskets Oldenburg. Den dadurch freigewordenen Platz übernahmen die Würzburger, die in der Vorsaison in der Bundesliga-Abschlusstabellen den neunten Platz eingenommen hatten. Besonders Trainer Wucherer hatte sich für das internationale Engagement stark gemacht.

20 000 Kilometer durch Europa

16 Spiele hat das Team nun seit Oktober im Europapokal auf dem Buckel. 13 Mal hat Würzburg dabei das Parkett als Sieger verlassen. Neben den sportlichen Hürden warteten auf die Mannschaft auch zum Teil sehr aufwendigen Reisen mit allerlei Strapazen. Über 20 000 Kilometer hat das Team mittlerweile zurückgelegt. Da wird sich die vergleichsweise kurze Dienstreise nach Italien fast schon wie ein Heimspiel anfühlen. Dafür wollen auch über 100 „Baskets“-Fans sorgen, die unter anderem in zwei Reisebussen nach Varese reisen. Ein treuer Sponsor hat die Fahrt für für Anhänger „springen“ lassen. Die Vorfreude ist dementsprechend groß, schließlich handelt es sich um das wohl größte Spiel in der 12-jährigen Klubgeschichte.

Mit an Bord des Mannschaftsbusses werden vermutlich auch wieder die zuletzt angeschlagenen Mike Morrison und Felix Hoffmann sein. Youngster Joshua Obiesie allerdings nicht. Der 18-jährige weilt der derzeit in Portland, um sich auf seine Teilnahme beim alljährlichen Nike-Hoop-Summit, dem Treffen der besten Basketballtalente der Welt, vorzubereiten.

Im 5300 Zuschauer fassenden Palazzo dello Sport Lino Oldrini in der 80 000-Einwohnerstadt Varese erwartet Wucherer nicht nur eine stimmungsvolle Kulisse, sondern mit dem aktuellen Tabellensechsten der Serie A ein äußerst unangenehmer Gegner: „Varese gilt als sehr heim- und defensivstark. Die Mannschaft spielt extrem physisch. Wir müssen dort absolut stabil auftreten, sonst werden wir keine Chance haben zu gewinnen.“

Reise in die Vergangenheit

Ein paar Insiderinformationen kann ihm vielleicht auch Aufbauspieler Cameron Wells geben, der in der vergangenen Saison in Varese unter Vertrag stand. Tipps, wo man zum Beispiel in der Stadt den besten Cappuccino bekommt, braucht der 45-jährige Trainer allerdings nicht. Für Wucherer wird es nämlich selbst eine Reise in die eigene Vergangenheit. Ab 2000 stand er zwei Jahre als Spieler bei den Italienern unter Vertrag. „Sportlich war das nicht die erfolgreichste Station in meiner Laufbahn. Einmal haben wir die Playoffs erreicht, einmal haben wir sie verpasst. Wir hatten in der Zeit vier verschiedene Coaches. Das hätte man damals sicherlich besser lösen können,“ erinnert sich der Ex-Nationalspieler zurück: „Die Zeit mit den Menschen vor Ort habe ich aber sehr genossen. Insgesamt waren es zwei wunderschöne Jahre in der damals besten Liga Europas, in einer wunderbaren Region mit wunderbaren Menschen.“

Ein Titel blieb ihm beim zehnfachen italienische Meister verwehrt. Die großen Zeiten der Basketballer aus Varese liegen bereits einige Zeit zurück. Von den sechziger bis in die achtziger Jahre des vergangenen Jahrhunderts dominierte der Verein sogar den europäischen Basketball fast nach Belieben. Insgesamt zehn Europapokal-Titel in verschiedenen Wettbewerben sprechen Bände. Heute ist der Verein so etwas wie ein schlafender Riese und gewiss immer noch ein ganz großer Namen im italienischen Basketball. Aber auch Riesen können mal Hinfallen.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 09.04.2019