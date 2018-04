Würzburg setzt ein Ausrufezeichen

Anzeige

Ein einziges Mal, nach einem Korbleger von Maxim DeZeeuw gleich in der ersten Minute zum Spielstand von 3:2, lagen die Donnervögel in diesem Spiel in Führung. Die Gäste, bei denen Dirk Bauermann über die gesamten 40 Minuten konsequent auf eine kleine und schnelle Aufstellung setzte, antworteten mit einem 6:0-Lauf zur eigenen 8:3-Führung. Schon hier ließ sich der Trend für den Rest des Spiels ablesen: Immer wieder suchten und fanden die würzburger den Abschluss ganz in der Nähe des Korbs. Und als sich die Gastgeber nach den ersten vier Treffern darauf eingestellt hatten, streute der Ex-Oldenburger Stuckey zwei schnelle Dreier zum Zwischenstand von 14:6 (5. Minute) ein. Owen Klassen verwandelte anschließend drei weitere Korbleger, und beim Zwischenstand von 20:11 in der 7. Minute nahm Oldenburgs Trainer Mladen Drijencic seine erste Auszeit.

Die Worte des 52-Jährigen zeigten Wirkung und führten zur besten Phase seiner Mannschaft: Oldenburgs Center Rasid Mahalbasic wurde von seinen Teamkollegen fortan besser ins Spiel gebracht und erzielte in den verbleibenden drei Minuten des ersten Viertels neun Punkte in Serie zum Spielstand von 20:20 nach dem ersten Spielabschnitt.

16:0-Zwischenspurt

Die Gäste erholten sich aber schnell vom Zwischenspurt der Donnervögel: Kameron Taylor und Dejan Kovacevic trafen zum Start des zweiten Viertels. Die Antwort kam in Form eines erfolgreichen Drei-Punkte-Wurfs von Philipp Schwethelm in der 12. Minute – das sollten dann aber für längere Zeit die letzten Oldenburger Punkte gewesen sein. Was folgte, war ein vorentscheidender 16:0-Zwischenspurt von s.Oliver Würzburg, den Drijencic auch durch seine zweite Auszeit nicht stoppen konnte: Mit 40:23 lagen die Gäste nach sechzehn gespielten Minuten im Hintertreffen. Daran änderte sich bis zur Halbzeit nicht mehr viel: Abdul Gaddy traf den Sprungwurf mit ablaufender Uhr zum Spielstand von 49:34 aus Sicht der Gäste nach 20 Minuten.

Nach dem Seitenwechsel legten die Gastgeber in der Defensive zu und setzten zur Aufholjagd an: Sechs Punkten durch Karsten Tadda folgte ein Dreier von Mickey McConnell, der den Spielstand in der 23. Minute auf 43:49 stellte. Die Auszeit auf Würzburger Seite folgte prompt, und mit einigen deutlichen Worten brachte Dirk Bauermann sein Team wieder in die Spur: Zwar traf Philipp Schwethelm danach gleich drei Dreier in Folge für Oldenburg, die Unterfranken hatten aber immer die passende Antwort parat – sei es durch zwei Drei-Punkte-Würfe von Dejan Kovacevic oder einen Dunk von Clifford Hammonds. Kurz vor Ende des dritten Abschnitts lag s.Oliver Würzburg deshalb wieder deutlich mit 72:56 vorne – erst ein Dreier von Mickey McConnell sorgte dafür, dass die Gastgeber zumindest das Viertel noch knapp für sich entscheiden konnten.

Im Schlussabschnitt sorgten die Unterfranken dann dafür, dass sich die Geschichte des Hinspiels, als Oldenburg einen zweistelligen Rückstand noch gedreht hatte, nicht wiederholte: Immer wenn die Gastgeber ihren Rückstand auf unter zehn Punkte verkürzten, hielten sie dagegen und trafen mit Selbstvertrauen wichtige Würfe.

Maurice Stuckey war es dann vorbehalten, 80 Sekunden vor dem Ende für die endgültige Entscheidung zu sorgen: Der 27-Jährige traf seinen fünften Dreier der Begegnung von „ganz weit draußen“ zum 88:76 – damit war der wichtige Auswärtssieg für die Würzburger eingefahren. pw

© Fränkische Nachrichten, Montag, 16.04.2018