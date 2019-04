Würzburg zieht ins Finale ein

s.Oliver Würzburg – Pallacanestro Varese

(30:11, 16:21, 29:27

Würzburg: Hulls (13 Punkte/davon 1 Dreier), Wells (13/3), Olaseni (12), Oliver (11/2), Cooks (11), Koch (11/2), Albus (9/3), Bowlin (5), Obiesie (4), Morrison, Hadenfeldt.

Varese: Scrubb (29), Archie (13/3), Cain (11), Moore (11/3), Avramovic (8), Salumu (6), Ferrero (3/1), Tambone (3/1), Iannuzzi (2), Natali

Zuschauer: 2313

Die Basketballer von s.Oliver Würzburg stehen im Finale des Fiba-Europe-Cups. Nach dem deutlichen Auswärtssieg bei Pallacanestro Varese gewannen die Unterfranken gestern auch das Rückspiel in eigener Halle mit 89:86. Unter den Augen von Bundestrainer Henrik Rödl feierte das Team damit den größten internationalen Erfolg der Vereinsgeschichte.

Finalrückspiel in Würzburg

Im Finale treffen Würzburger entweder auf den israelischen Vertreter Unet Holon oder Dinamo Sassari aus Italien. Deren Partie war bei Redaktionsschluss noch nicht beendet. Das Auswärts-Hinspiel findet vermutlich am Mittwoch, 24. April, statt. Das Rückspiel in Würzburg steigt am 30. April oder 1. Mai. Gespielt wird auf jeden Fall erst am Abend.

Im gestrigen Halbfinal-Rückspiel war von Anfang an richtig Feuer drin. Vareses serbischer Guard Aleksa Avramovic zum Beispiel hatte nach gerade einmal fünf Sekunden Spielzeit bereits zwei Fouls auf seinem Konto, weshalb sein Coach Attilio Caja erst einmal „bedient“ war und ihm sofort eine Beruhigungspause auf der Bank verordnete.

Schneller Vorsprung

Würzburg ließ sich von dem hitzigen Auftakt des Teams aus Varese, das von einer stattlichen Zahl Tifosi begleitet wurden, nicht anstecken. Mit schnellen Ball-Stafetten suchten und fanden sie im Angriff immer wieder den freien Mann. Nach etwas mehr als vier Minuten lagen sie erstmals mit zehn Punkten vorne (14:4).

Während Varese an der eigenen Wurfschwäche schier verzweifelte, steigerten sich die Würzburger in einen Spielrausch, gepaart mit einer sehr guten Wurfausbeute. Nach dem ersten Viertel stand es bereits 30:11. Addiert mit den 23 Punkten Vorsprung aus dem Hinspiel lagen die Gastgeber damit in der „Gesamtwertung“ schon mit 41 Punkten vorne.

Feier-Stimmung in der Halle

Da für Würzburg bereits am Karsamstag in Oldenburg die nächste Bundesliga-Partie ansteht, nahm das Team von Trainer Denis Wucherer danach etwas den Fuß vom Gas. Schon früh wurde kräftig durchgewechselt und die Spielzeit gleichmäßig auf den Schultern der Spieler verteilt.

Im letzten Viertel geriet der „Tagessieg“ sogar noch in Gefahr, da Varese vier Minuten vor Schluss sogar erstmals in Führung ging. Der guten Feier-Stimmung bei den Fans in der Halle tat dies keinen Abbruch, zumal die „Baskets“ in der Schlussphase wieder die Kurve kriegten und den Sieg doch noch eintüteten.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 18.04.2019