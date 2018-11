Zahlen lügen einfach nicht

s.Oliver Würzburg – BB Löwen Braunschweig 71:78.(14:21, 29:19, 14:23, 14:15)

Würzburg: Richter (13 Punkte), Wells (12), Hulls (11/davon 3 Dreier), Bowlin (8), Lösing (7/1), Loncar (7/1), Cooks (7/1), Ellis (6), Koch, Olaseni. Braunschweig: Eatherton (21/1), Blake (14/3), Lansdowne (12/1), Hines (9/2), Rahon (9/3), Sengfelder (5/1), Nawrocki (3/1), Klepeisz (3), Lagerpusch (2), Figge. Zuschauer: 3021.

Die wettbewerbsübergreifende vier Spiele andauernde Erfolgsserie der Basketballer von s.Oliver Würzburg hat ein jähes Ende gefunden. Gegen die Basketball Löwen aus Braunschweig gab es vor 3021 Zuschauern eine gleichermaßen enttäuschende wie ernüchternde Heimniederlage. Vor allem in der zweiten Hälfte zeigten die Unterfranken in der Offensive eine enttäuschende Leistung.

Eine ganz große Baustelle der Würzburger ist nach wie vor das Spiel direkt unter dem Korb. Dort kann der 35-jährige Kapitän Kresimir Loncar längst nicht mehr so schalten und walten wie früher. Die lange Karriere hat ihre Spuren hinterlassen, die „alten Knochen“ sind lädiert. Deshalb müsste eigentlich Gabriel Olaseni in der Offensive für „Kreso“ in die Bresche springen. Tut er momentan aber nicht. Nach gutem Start in die Saison hat er nach einigen schwächeren Partien mittlerweile jegliches Selbstvertrauen verloren. Die Folge: Er wirft praktisch überhaupt nicht mehr auf den Korb. Gegen Braunschweig tat er dies ein einziges Mal. Gepunktet hat er dabei allerdings nicht. Auf der anderen Seite hat sein „Gegenüber“ Scott Eatherton zwölf Mal aus dem Zwei-Punkt-Bereich geworfen – und dabei sieben Mal getroffen. Das entspricht einer Punktedifferenz zwischen Würzburg und Braunschweig von 14 Zählern zugunsten der Niedersachsen. „Wir haben halt keinen Eatherton“, meinte Headcoach Denis Wucherer nach nach dem Ende des Spiels.

Da die Würzburger derzeit kaum unter den gegnerischen Korb ziehen, haben die jeweiligen Gegner meist keine Veranlassung die Angriffe der „Baskets“ durch Fouls zu stoppen. Die Folge: Während die Braunschweiger insgesamt 18 Mal an die Freiwurflinie, war dies bei den Gastgebern nur elf Mal der Fall. Die „Löwen“ machten von der Linie 16 Punkte, die Würzburger halt nur neun. Auch hier ist eine klare Tendenz zugunsten der Niedersachsen zu erkennen.

Wenn unter dem Korb schon nicht viel geht, dann sollten die Würzburger eigentlich ihre große Stärke, die Würfe von jenseits der Dreierlinie, ausspielen. Taten sie an diesem Abend aber auch nicht. Von 28 Würfen von draußen fanden gerade einmal sechs ihr Ziel: „Mit 21 Prozent Dreierquote ist es schwierig, eine Partie in der Offensive für sich zu entscheiden“, sagte Wucherer nach der Partie. Auch Johannes „Joe“ Richter, dieses Mal Topscorer der Würzburger, schlug in die gleiche Kerbe: „Wir haben nie den Lauf bekommen, um zu gewinnen. Wir müssen viel den Ball bewegen, um freie Dreier zu kreieren, aber das haben wir zu keiner Phase wirklich geschafft. Wir leben von unseren Dreier-Würfen, aber heute sind sie halt nicht gefallen.“ Übrigens: Die Braunschweiger haben zwölf ihrer Dreierwürfe „eingetütet“. Auch in dieser „Unter-Wertung“ lagen sie also um 18 Punkte vor Würzburg.

Lichtblicke in der Defensive

Das einzige, was man am Würzburger Spiel halbwegs positiv bewerten konnte, war das Abwehrverhalten. „Defensiv haben wir heute gut genug gestanden, um dieses Spiel zu Hause eigentlich zu gewinnen“, analysierte Wucherer. Diesem ordentlichen Abwehrverhalten war es zu verdanken, dass die „Baskets“ tatsächlich bis zur Schlussminute noch die Chance hatten, dieses Spiel tatsächlich noch zu gewinnen. Doch dann unterliefen ihnen in der entscheidenden Phase gleich zwei Schrittfehler, als einmal Hulls und einmal Coks auf dem Weg zu freien Korblegern waren. „Wir haben wirklich dumme Fehler gemacht“, so Trainer Denis Wucherer in seinem Rückblick auf das Spiel.

Weiter geht es für die Würzburger Basketballer schon am Mittwoch mit dem Europe-Cup-Auswärtsspiel bei Sakarya BSB in der Türkei. „Sowohl in der Liga als auch im Europe-Cup kann jeder jeden schlagen“, weiß „Joe“ Richter. Bei einem Sieg hätten die Unterfranken bereits vorzeitig das Ticket für die nächste Runde gelöst.

In der BBL folgt dann am kommenden Samstag ein Auswärtsspiel bei den Telekom Baskets Bonn.

