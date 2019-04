Zu Gast beim Kronprinzen

Den Basketballern von s.Oliver Würzburg bleibt keine Zeit zum Luftholen. Nach dem Einzug ins Finale des Fiba-Europe-Cups (siehe nebenstehender Artikel) geht es für die Mannschaft von Trainer Denis Wucherer schon am heutigen Samstag um 18 Uhr in der Bundesliga mit dem Auswärtsspiel bei den EWE Baskets Oldenburg weiter.

Die Norddeutschen liegen in der Tabelle schon seit Wochen auf dem zweiten Tabellenplatz, sind also derzeit so etwas wie der „Kronprinz“ der Liga. Von den bisherigen 28 BBL-Partien der laufenden Saison Saison haben sie 23 gewonnen. Zu Hause haben sie erst eine einzige Partie verloren und dabei unter anderem das Kunststück geschafft, den „Ligakrösus“ FC Bayern München in die Knie zu zwingen.

In der „ewigen Bilanz“ gegen s.Oliver Würzburg führen die Oldenburger mit 9:4 Siegen. Sie haben auch Hinrunden-Spiel in Unterfranken gewonnen. Am 30. Dezember feierten sie einen 88:78-Sieg. Allerdings setzte sich die größere Abgezocktheit der Spieler um Rickey Paulding, Rasid Mahalbasic und Will Cummings damals erst in den letzten drei Minuten durch. Bis dahin durften die Würzburger von einer Überraschung träumen.

Harter Kampf um die Playoffs

Eine Überraschung in Oldenburg würde dem Team von Denis Wucherer im Kampf um einen Platz in den Playoffs mehr als gut tun. Zwar liegen sie derzeit auf dem so wichtigen achten Platz, aber das Würzburger Restprogramm ist deutlich schwerer als das von Braunschweig, das nur einen Sieg weniger auf dem Konto hat. ptt

