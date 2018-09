100 Helfer kamen zur Apfelernte

Dittigheim.Bestens ausgestattet mit Traktor, Anhänger, Eimern und Säcken sowie voller Tatendrang trafen sich fleißige Helfer zur ersten „Diddemer Öpfelernte“ an der Sporthalle in Dittigheim. Nach der Begrüßung durch die Vorsitzende des Heimatvereins Dittigheim Christina Bähne und Ortsvorsteher Elmar Hilbert ging es von dort nur wenige Meter entfernt in die Ehrenwiese, wo ausgewählte gemeindeeigene Bäume gemeinsam geerntet wurden.

Sichtlichen Spaß hatten Jung und Alt an dieser gemeinsamen Aktion, die der Heimatverein Dittigheim geplant und durchgeführt hat. Mit so vielen gut gelaunten Helfern war der Anhänger schnell voll, so dass man umgehend zum alten Rathaus ans Waschen, Zerkleinern und Pressen der Äpfel umziehen konnte. Die Kinder konnten so transparent und praktisch nachvollziehen, wie aus Äpfeln von Streuobstwiesen Saft wird und sich selbst vom Geschmack frischer Natur überzeugen. Bei zahlreichen gespendeten Kuchen, Kaffee, Most und natürlich dem frischen Saft, den man sich auch mit nach Hause nehmen durfte, wurde anschließend gefachsimpelt, musiziert und genossen. Mit insgesamt fast 100 Besuchern aller Generationen bei bestem Wetter war die „Diddemer Öpfelernte“ ein großer Erfolg und der Heimatverein Dittigheim freut sich auf weitere Aktionen, um Menschen zu verbinden und die Gemeinschaft zu stärken. hvd

