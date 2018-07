100 Jahre alter Ford Model T als Hingucker

Der Ford Mustang ist bis heute ein beliebter Sportwagen – hier zusammen mit Vans. © Uwe Büttner

Bereits zum vierten Mal fandam Wochenende das US-Car-Treffen der US-Car-Maniacs auf dem Laurentiusberg statt.

Tauberbischofsheim. Auch in diesem Jahr kamen wieder zahlreiche Klassiker in die Kreisstadt. Das älteste Fahrzeug am Samstag war ein 100 Jahre alter Ford Model T. Die beiden aus Würzburg stammende Rock’n’Roll-Bands „The Blue Balls“ und „Chilly & The Hot Rod Peppers“ sorgten für

...

Sie sehen 11% der insgesamt 3729 Zeichen des Artikels

© Fränkische Nachrichten, Montag, 16.07.2018