1000 Euro für Sportstiftung

Tauberbischofsheim.Grund zum Feiern gab es bei der Spendenübergabe bei Möbel Schott in Tauberbischofsheim. Der zwölffache Schwimmweltmeister Thomas Lurz freute sich über 1000 Euro für seine Sportstiftung, die ihm Daniel Schott gemeinsam mit Matthias Kipple von Physiotherm Infrarotkabinen und Nina Trienbacher von „DieKaffeeKirsche“ übergaben. Der Möbel Schott-Geschäftsführer dankte: „Leckeren Kuchen und Kaffee genossen und dabei für den guten Zweck gespendet haben an den letzten verkaufsoffenen Sonntagen viele unserer Kunden. Ein großes Dankeschön auch an ,DieKaffeeKirsche’, die ihre Einnahmen ebenso zur Spendensumme beisteuerte, sowie an Physiotherm, welche die 1000 Euro am Ende rund machten.“ Die Thomas Lurz und Dieter Schneider Sportstiftung will Menschen mit Behinderung die gleichberechtigte Teilhabe beziehungsweise Teilnahme am gesellschaftlichen Leben ermöglichen. Sie fördert Projekte, Forschungsansätze und Entwicklungen aus dem Bereich Behindertensport am Sportzentrum der Universität Würzburg.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 03.04.2019