118 Jugendliche lassen sich auf ein kleines Abenteuer ein

Tauberbischofsheim.Alle zwei Jahre steht für katholische Christen im Dekanat Tauberbischofsheim ein großes Ereignis an: die Firmung. So auch am Samstag in Tauberbischofsheim, wo in zwei Gottesdiensten 118 Christen gefirmt wurden.

Dekan Gerhard Hauk freute sich in seinen Begrüßungsworten darüber, dass sich so viele junge Menschen hatten aufrufen lassen und zu diesem Fest des Glaubens in die Tauberbischofsheimer St. Bonifatiuskirche schon am frühen Morgen beziehungsweise nachmittags in die Stadtkirche St. Martin gekommen waren. Besonders hieß er Domkapitular Thorsten Weil aus Freiburg willkommen, der im Verlauf der Eucharistiefeier das Sakrament der Firmung spendete.

Gerhard Hauk ging auf den Vorbereitungsweg ein: Es gab zwölf Firmteams, die „vernetzt“ unterwegs waren, einen individuellen Firmweg beschritten und damit auch ein kleines Abenteuer eingingen. Ziel war, den Glauben zu leben und zu erleben. Viele Impulse wurden gesetzt, es ging über Seniorenbetreuung, Osterkerzen verzieren, Kirche bei Nacht erleben, Sinnsuche zu Fuß oder mit dem Fahrrad bis hin zur Bootswallfahrt und gemeinsamen Singen und Lachen, also ein sehr vielseitiger Vorbereitungsweg.