12 002 Euro für Kinder mit Behinderung in Peru gesammelt

Tauberbischofsheim.43 Könige zogen am Sonntag durch die Straßen der Pfarrei St. Bonifatius. Unter dem Motto „Wir gehören zusammen“ brachten sie bei der Sternsingeraktion wieder den Segensspruch in die Häuser. 20+C+M+B+19 Christus Mansionem Benedikat - Christus segne dieses Haus. Vier Wochen lang haben die Sternsinger ihre Texte und Lieder geprobt, ehe Dekan Gerhard Hauk sie mit ihren Gruppenleitern in einem feierlichen Gottesdienst entsendet hat. Dabei sammelten die Sternsinger in St.Bonifatius 12 002 Euro für gleichaltrige Kinder. Als Mottoland wurde dieses Jahr Peru ausgewählt. Nähere Informationen zu den einzelnen Projekten findet man auf der Homepage des Kindermissionswerkes „Die Sternsinger“ unter www.sternsinger.de Nachträgliche Spenden können noch im Pfarrbüro der Seelsorgeeinheit Tauberbischofsheim oder in der Sakristei St. Bonifatius abgegeben werden. Bild: Martin Vierneisel

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 08.01.2019