12 038 Kilometer gewandert und geradelt

Tauberbischofsheim.Unter der Leitung der Vorsitzenden Luise Rudorfer absolvierten die Spechte ihre Jahreshauptversammlung mit einer umfangreichen Tagesordnung, die Wahlen, Ehrungen und die sonst üblichen Regularien beinhaltete.

Nach der Begrüßung bedankte sich die Vorsitzende bei allen freiwilligen Helfern, ohne die der Verein nicht existieren könnte und freute sich über die große Anzahl langjähriger Mitglieder, die auch in diesem Jahr wieder geehrt werden.

Rückblick

Nach dem Gedenken an die verstorbenen Mitglieder war es die Schriftführerin Franziska Lesch, die den Reigen der Rechenschaftsberichte eröffnete. Sie rückte die Aktivitäten im abgelaufenen Wanderjahr in den Vordergrund ihres Berichtes. Nikolauswanderung, Dreikönigswanderung, Ostermontagswanderung und die Dahl-Gedächtniswanderung gehören traditionell in das Programm der Spechte ebenso wie der Kappenabend mit vorheriger Kurzwanderung zur Hütte, Heringsessen am Faschingssonntag, die Theaterfahrt und eine Radtour im Sommer. Das Maifest und das Berg- und Hüttenfest haben einen festen Platz im Kalender der Spechte und waren auch in diesem Jahr wieder gut besucht.

Wanderungen rund um Igersheim, von Karlstadt nach Gambach, von Tauberbischofsheim nach Oberaltertheim, Erkundung des Odenwaldes von Höpfingen nach Rippberg und eine Wanderung über den Stammberg anlässlich der Taubertäler Wandertage sind nur einige der Touren, die die Spechte erwanderten. Erstmals musste die geplante Wanderung auf dem Necksteig im August wegen der großen Hitze entfallen. Die Vier-Tages-Wanderfahrt führte die Spechte in den Chiemgau.

Den Bericht der Mittwochswanderer legte deren „Chef“ und Ehrenmitglied des Spessartvereins Hermann Roith vor. Wie im Vorjahr pausierten die Mittwochswanderer, die üblicherweise jeden Mittwoch aktiv sind, im August wegen der Sommerhitze und kamen somit „nur“ auf 47 Wanderungen, die in insgesamt 30 verschiedene Zielorte führten. Im Jahresdurchschnitt beteiligten sich 1664 Wanderer. Das sind pro Wanderung 35 Personen und eine durchschnittliche Wanderstrecke von fünf Kilometer. Aus Anlass des 50-jährigen Bestehens der Mittwochswanderer in diesem Jahr gab es hierzu im Herbst eine Open-Air-Veranstaltung am Marstadter See und eine Kulturfahrt nach Amorbach.

Beeindruckende Zahlen konnte auch Wanderwart Walter Frank in seinem Bericht vorstellen. An den 25 durchgeführten Wanderungen und Fahrten sowie einer Radtour nahmen insgesamt 1145 Personen teil. Das sind im Durchschnitt 46 Teilnehmer pro Veranstaltung. Zu Fuß und mit dem Fahrrad wurden insgesamt 12 038 Kilometer zurückgelegt. Die Teilnehmerzahl schwankte zwischen 27 und 65 Personen. Der Wanderwart bedankte sich bei allen Wanderführern für die Organisation und Durchführung der Wanderungen. Er gab schon eine kurze Vorausschau auf die in der Wanderplanaufstellung festgelegten Touren für das kommende Wanderjahr.

Ehrungen

Geehrt wurden fleißige Wanderer. Spitzenreiter waren im Berichtsjahr mit 26 Wanderungen Wolfgang Burger und mit 24 Wanderungen Luise Rudorfer und Walter Frank. Für jährlich konstante Wanderleistungen erhielten darüber hinaus eine Urkunde sowie ein Präsent: für 50 Wanderungen: Siegfried Müller, Elsbeth Müller, Werner Pape; für 100 Wanderungen: Sonja Götz, für 150 Wanderungen Maria Englert; für 200 Wanderungen: Ursula Aue; für 250 Wanderungen: Gerhard Ganz, Hildegund Ganz; für 450 Wanderungen: Elisabeth Menninger; für 500 Wanderungen: Christel Hefner.

Den Bericht des Wegwartes erstattete Wolfgang Burger. Zusammen mit Hubert Englert ist er für die Betreuung von 107 Kilometer Wanderwege zuständig. Zur Arbeit der Wegewarte gehört es unter anderem, Verwachsungen an den Beschilderungen auszuschneiden sowie die Erneuerung und Reinigung derselben. Zahlreiche Arbeitsstunden im Gelände sind erforderlich, um die Wege vorbildlich in Schuss zu bringen und zu halten. Im vergangen Jahr wurden Tagungen der Wegewarte beim Spessartbund und beim Schwäbischen Albverein besucht.

Der Kassenbericht von Karlheinz Münch wurde wegen entschuldigter Abwesenheit des Kassenwarts von Kassenprüferin Anita Burger vorgetragen und zeigte gesunde Finanzen auf. Der von Gerhard Ganz vorgetragene Bericht der Kassenprüfer bescheinigte dem Kassenwart eine exakte und einwandfreie Kassenführung. Die folgende Entlastung des gesamten Vorstands erfolgte einstimmig.

Die Ehrung der langjährigen Vereinsmitglieder übernahmen die Vorsitzende Luise Rudorfer und der zweite Vorsitzende Pit Bernhardt. Geehrt wurden: 25 Jahre: Hubert Englert, Walter Frank, Rolf Gehl, Willi Maag, Horst Matthes; 40 Jahre: Irmgard Häfner, Hildegard Krieg, Gertrud Kuhn, Otto Michel, Helena Petrus, Luise Rudorfer, Manfred Rudorfer, Erika Tempich, Jürgen Timm; 50 Jahre: Else Albiez, Erika Dölzer; 60 Jahre: Marianne Ermer, Elfriede Schönleber.

Einstimmig und harmonisch erfolgten die anstehenden Wiederwahlen. Unter der Wahlleitung von Gerhard Ganz wurden zügig die bisherigen Amtsinhaber alle einstimmig in ihren Ämtern bestätigt. Es sind dies der zweite Vorsitzende Pit Bernhardt, Schriftführerin und Pressewartin Franziska Lesch, Kassenwart Karlheinz Münch, Wegewart Wolfgang Burger, Hüttenwart Manfred Rudorfer, Hüttenwirtin Bruni Schäfer und als Stellvertreterin der Mittwochswanderer Frieda Bauer.

Anschließend erfolgte die Abstimmung über einige redaktionelle Änderungen der Vereinssatzung. Das Ergebnis war einstimmig.

Im Anschluss der Jahreshauptversammlung ließ Karlheinz Engert l einige Wanderungen filmisch Revue passieren. fl

