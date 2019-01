125. Geburtstag wird dieses Jahr gefeiert

Dittigheim.Bei der gut besuchten Generalversammlung der Abteilungswehr Dittigheim wurde eine positive Bilanz gezogen.

Nach der Begrüßung durch Abteilungskommandant Mirko Seitz berichtete Schriftführer Steffen Mages, dass die Einsatzwehr zurzeit 32 Aktive zählt. Die Wehr hatte im Berichtszeitraum drei Einsätze zu verzeichnen. Im Jahr 2018 wurden neun Übungen beziehungsweise Unterrichtsabende abgehalten. Zu den Aktivitäten im öffentlichen Leben zählten das Begleiten des Martinsumzugs, das Maibaumaufstellen, die Ehrenwache am Volkstrauertag sowie die Beteiligung am Dittigheimer „Winterzauber“. Am Fest zum 135-jährigen Jubiläum in Großrinderfeld, bei der Übergabe der neuen Drehleiter in Tauberbischofsheim sowie an den Festen in Distelhausen und Impfingen nahmen jeweils Abordnungen teil. Für die Dittigheimer Bevölkerung wurde wieder eine Winterwanderung organisiert.

Wie der Bericht von Jugendwart Thomas Schmitt zeigte, blieb der Mitgliederstand im letzten Jahr konstant bei sieben Jugendlichen. Die Übungsstunden der Jugendfeuerwehr gliederten sich in feuerwehrtechnische Ausbildung und allgemeine Jugendarbeit. Neben der alljährlichen Christbaumsammelaktion half man beim Absichern des Martinsumzugs. Thomas Schmitt bedankte sich bei Abteilungskommandant Mirko Seitz und allen Helfern für die Unterstützung der Jugendfeuerwehr.

Abteilungskommandant Mirko Seitz wies auf die unterschiedlichen Aufgaben hin, die das Jahr 2018 geprägt hatten. Einen Schwerpunkt bildeten die monatlichen Übungen, bei denen die Aktiven durch unterschiedliche Szenarien immer wieder auf neue Weise herausgefordert wurden. Immer wichtiger wird hierbei das Üben mit dem Equipment der Stadtwehr, um diese in Notlagen noch besser unterstützen zu können.

Bei den drei Einsätzen handelte es sich einmal um den Brand eines Dachstuhls neben dem Gasthof „Grüner Baum“ in Dittigheim. Beim zweiten Einsatz leistete man technische Hilfe in Form von Beseitigung eines vom Sturm entwurzelten Baumes und beim letzten löschte man Glutnester auf einem Dittigheimer Grundstück.

Besonders erwähnte Seitz das jährliche Straßenfest, das bei der Bevölkerung große Resonanz findet. Er bedankte sich bei allen Helfern und Kameraden für die gute Mitarbeit.

Marcel Schneider konnte den Atemschutzgeräteträgerlehrgang erfolgreich absolvieren.

Die Alterskameraden trafen sich zwei Mal zu geselligen Zusammenkünften. Hier gab es auch noch zwei freudige Anlässe in Form von runden Geburtstagen sowie einen Trauerfall.

Im Ausblick erwähnte Mirko Seitz, dass 2019 das 125-jährige Bestehen der Wehr anstehe sowie einige Großübungen mit Nachbarwehren geplant sind, um die Zusammenarbeit unter den Abteilungen noch weiter zu verbessern.

Dem Kassenwart Dieter Faulhaber bescheinigten die Prüfer Jochen Hepp und Marcel Schneider eine einwandfreie Führung der Kasse und beantragten die Entlastung des gesamten Vorstands, die von den Anwesenden einstimmig erteilt wurde.

Im Anschluss wurde Klaus Schnurr von Bürgermeister Wolfgang Vockel mit dem goldenen Ehrenzeichen für 40 Jahre Feuerwehrdienst ausgezeichnet.

Die Kameraden Timo Lang und Simon Schimpf wurden nach erfolgreichem Abschluss mit dem goldenen Leistungsabzeichen geehrt. Im Anschluss zeichnete Abteilungskommandant Mirko Seitz die erfolgreichen Absolventen des Sportabzeichens, Falk Bödigheimer, Jörg Hoch, Philipp Lang Steffen Mages, Stefan Popp, Uwe Reichel und Carsten Schmitt, aus.

Bürgermeister Wolfgang Vockel dankte allen Kameraden für die stete Einsatzbereitschaft und wünschte der Wehr viel Erfolg beim 125-jährigen Jubiläumsfest. Er betonte, dass die Ausstattung der Wehr weiterhin wie geplant vonstatten gehe und die Stadtverwaltung zur Zeit ein Konzept zur Zukunft der Freiwilligen Feuerwehr erarbeitet, da sich der Aufgabenbereich hier stetig weiterentwickelt.

Stadtkommandant Michael Noe würdigte alle Aktiven für ihr ehrenamtliches Engagement. Er berichtete, dass im Bedarfsplan für die nächsten fünf Jahre ein neues Tanklöschfahrzeug für die Abteilung Stadt vorgesehen und ein neues Alarmsystem bereits installiert sei. Er betonte, dass die Stadtverwaltung die stete Einsatzbereitschaft sehr zu schätzen wisse. Bei der Onlinebefragung im Zuge der Neuausrichtung der Wehr stellte sich heraus, dass die Feuerwehrleute ihrer Führung sehr positiv gegenüberstehen. Er erinnerte daran, dass am 12. April die Wahl des Stadtkommandanten ansteht. Bei dieser Gelegenheit informierte er, dass auch über einen hauptamtlichen Stadtkommandanten nachgedacht werde. Hier erläuterte er die Vor- und Nachteile einer solchen Lösung. Er dankte allen für ihre hohe Einsatzbereitschaft und sehe dem Jubiläumsfest in diesem Jahr mit Freude entgegen.

Ortsvorsteher Elmar Hilbert dankte im Namen des Ortschaftsrats für das große Engagement. Er lobte das gute Miteinander der Wehr mit der Gemeinde hervor. Für das 125-jährige Bestehen sagte er die volle Unterstützung des Ortschaftsrats zu.

Ehrenkreisbrandmeister Willi Schäffner sagte, er mache sich Sorgen um den Stellenwert der Freiwilligen Feuerwehr in der Gesellschaft und betonte die Wichtigkeit des Ehrenamtes. Ehrenkommandant Otto Seitz sprach sich für ein stärkeres Einbinden der Ehrenabteilung in die aktive Wehr aus. Wenn dies gut funktioniere, könnten die Mitglieder die Einsatzabteilung bei allgemeinen Tätigkeiten unterstützen. Er lud alle Aktiven zu gemeinsamen Zusammenkünften mit den älteren Kameraden ein.

Mit Dankesworten für alle Helfer beschloss Abteilungskommandant Mirko Seitz die Jahreshauptversammlung. stm

© Fränkische Nachrichten, Montag, 28.01.2019