138 Schüler ließen sich typisieren

Der Lionsclub Tauberbischofsheim hat in Zusammenarbeit mit der Gewerblichen Schule eine Stammzellen-Typisierungsaktion durchgeführt. 138 Schüler haben sich typisieren lassen.

Tauberbischofsheim. Der Lionsclub Tauberbischofsheim hat im vergangenen Herbst eine Konzertveranstaltung mit dem Musikkorps der Bundeswehr durchgeführt und daraus einen Reinerlös von rund 10 000 Euro erzielt (die FN berichteten). Dieses Konzert wurde zu Gunsten der an Leukämie erkrankten Menschen für eine Stammzellentypisierungsaktion durchgeführt.

Alle rund 16 Minuten erkrankt in Deutschland nach Angaben der Deutschen Knochenmarkspenderdatei ein Mensch neu an Leukämie. Dabei liegt eine Störung der Blutbildung im Knochenmark vor. In vielen Fällen kann durch die Übertragung von Blutstammzellen von einem geeigneten Spender geholfen werden.