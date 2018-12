15 000 Euro fürs Naturerlebnishaus

Die Stadt Boxberg unterstützt den Bau des Naturerlebnishauses durch die Lazy Bones mit 15 000 Euro. Dies beschloss der Gemeinderat in seiner Sitzung am Montag.

Boxberg. „Es ist ein attraktives und ambitioniertes Projekt, das für einen ehrenamtlich geführten Verein aber auch ein Wagnis bedeutet“, stellte Bürgermeister Christian Kremer am Montag in der Sitzung des Gemeinderats im Boxberger Rathaus fest. „Aber ich hege keinen Zweifel daran, dass die Lazy Bones auch das stemmen werden.“

Die Vergangenheit habe gezeigt, dass der Verein für Jugend und Kultur nicht nur tolle Ideen, sondern auch deren Umsetzung stets gut bewältigt hat. „Mit der Realisierung des Waldseilgartens und dem Bau des Baumhauses hat der Verein in den vergangenen Jahren ein umfassendes Angebot geschaffen, in das die Vereinsmitglieder viel Zeit und Energie investiert haben.“ Der Waldseilgarten sei so zu einem Aushängeschild für Boxberg geworden.

Große Aussichtsplattform

„Wir haben mittlerweile über 50 Veranstaltungen pro Jahr im Waldseilgarten, und dafür ist die in die Jahre gekommene Schutzhütte schlichtweg nicht mehr zeitgemäß“, führte Matthias Fischer, der zusammen mit Christoph Losert das Projekt vorstellte, aus. „Gerade bei Großveranstaltungen wie Walderlebnistag oder Lazy Town genügt die Hütte nicht mehr den Anforderungen.“ Deshalb habe sich der Verein für die große Lösung, den Bau eines Naturerlebnishauses, entschieden. „Wir wollen so Natur erlebbar machen, es den Besuchern ermöglichen, die Natur mit allen Sinnen zu genießen“, meinte Fischer.

Wie das Naturerlebnishaus im Detail aussehen soll, ist noch nicht geklärt. „Wir sind noch in der Entwicklung“, so Fischer. Eine erste Ideenbörse hat im November stattgefunden, eine zweite soll zwischen den Jahren folgen. Sicher sind jedoch drei Dinge: Das Naturerlebnishaus soll als dreistöckiges Gebäude verwirklicht werden, es soll eine Aussichtsplattform und einen großen Aufenthaltsraum enthalten. „Wir wollen auf jeden Fall, dass die Plattform sowohl von Touristen als auch von Einheimischen gleichermaßen und jeder Zeit genutzt werden kann, so dass sie frei zugänglich ist“, stellte Fischer weiter fest.

Erster Schritt für Leader-Zuschuss

Der Kostenrahmen des Projekts liegt bei rund 100 000 Euro. „Mehr würde unsere Möglichkeiten übersteigen“, machte Fischer deutlich. „Selbst diese Summe können wir nur stemmen, wenn wir einen Zuschuss aus dem europäischen Leader-Programm bekommen.“

„Darin werden die förderfähigen Kosten mit rund 60 Prozent bezuschusst“, erklärte Bürgermeister Christian Kremer. „Eine Förderung ist aber nur möglich, wenn sich die Kommune, auf deren Gemeindegebiet das Projekt umgesetzt wird, mit mindestens zehn Prozent an der Förderung beteiligt. Bei dem vorgesehenen Kostenvolumen wären das 10 000 Euro, die wir beisteuern müssten.“

Im Gremium war man sich einig, dass das Projekt für die Stadt Boxberg eine gute Sache ist und auch finanziell unterstützt werden sollte. Gleichzeitig waren die Ratsmitglieder überzeugt, dass der Kostenrahmen wohl nicht zu halten ist. René König regte deshalb an, dass der Rat gleich einen Zuschuss von 15 000 Euro geben, und diesen Betrag auch deckeln sollte.

Andere Ratsmitglieder meinten sogar, dass angesichts des großen Engagements des Vereins und der Attraktivität des Projekts ein städtischer Zuschuss von 20 000 Euro angemessen sei.

Kompromiss gefunden

Dies ging Alwin Deißler zu weit: „Wir haben auch andere Vereine, die viel leisten. Hier gibt es einen Zuschussantrag über 10 000 Euro und dabei sollten wir es belassen.“

Bürgermeister Christian Kremer brachte schließlich einen Kompromissvorschlag ein, der sich an dem von René König orientierte und bei einer Enthaltung von Rainer Weckesser eine große Mehrheit fand: „Ich denke auch, dass 20 000 Euro zu viel sind, aber 15 000 Euro sind meiner Meinung nach angemessen. Sollten die Lazy Bones noch Geld brauchen, wären der Windkraftfonds oder die jährlichen Budgets der Ortsvorsteher auch noch Möglichkeiten, um Finanzspritzen zu gewähren.“

Ortsdurchfahrt Boxberg

Den Auftrag für die Sanierung der Ortsdurchfahrt Boxberg erhielt als billigster Bieter die Firma Boller-Bau aus Distelhausen zum Angebotspreis von 2,331 Millionen Euro.

Obgleich die Bundesstraße zum 1. Januar zu einer Landesstraße abgestuft wird, hat sich der Bund bereiterklärt, die Straße zu sanieren. Dabei werden von Seiten der Stadt Boxberg die Wasserleitung komplett sowie der Kanal in Teilen ausgetauscht. Weiter sollen die Gehwege und die Straßenbeleuchtung erneuert und die Glasfaserleitung für schnelles Internet verlegt werden.

Rathaus Bobstadt

Der Boxberger Gemeinderat vergab weitere drei Gewerke für die Sanierung des Rathauses in Bobstadt. Den Auftrag für die Malerarbeiten erhielt die Firma Baumann aus Tauberbischofsheim für 10 770 Euro. Die Bodenbelagarbeiten wird die Firma Wegert aus Lauda-Königshofen für 21 111 Euro ausführen. Mit den Fliesenarbeiten wurde die Firma Sascha Sohns aus Uiffingen für 12 799 Euro beauftragt.

Bauanträge

Keinerlei Einwände hatte der Gemeinderat gegen den Bauantrag für den Neubau eines Edeka Markts in Boxberg.

