1500 Euro für das „Wunschmobil unterwegs“

Tauberbischofsheim/Bad Mergentheim.„Das wünsch ich Dir“: Unter diesem Motto standen zwei Meditationskonzerte der Gruppe „Lebensfarben“ in der Tauberbischofsheimer Stadtkirche St. Martin und der Pfarrkirche St. Martin in Külsheim. Sie handelten von kleinen und großen Wünschen und der Hoffnung, dass sie in Erfüllung gehen.

Die Gruppe selbst geht mit gutem Beispiel voran. Den Erlös in Höhe von 1500 Euro spendeten sie jetzt dem „Wunschmobil unterwegs“ der Palliativstation Bad Mergentheim.

„Mit dem Geld können Wünsche Wirklichkeit werden“, erklärte Dirigentin Madeleine Wagner in Anspielung auf das Motto der Konzerte. Die „Lebensfarben“ spenden regelmäßig für gemeinnützige Zwecke. Mehr als 8650 Euro kamen so in den vergangenen fast 20 Jahren zusammen. Seit drei Jahren veranstaltet die Formation aus Tauberbischofsheim zwei Benefizkonzerte, entsprechend groß ist mittlerweile das Spendenaufkommen.

„Wir freuen uns, wenn wir Wünsche erfüllen können“, betonte Helmut Wolf. Der Geschäftsführer des Caritas-Fördervereins und die Fördervereinsvorsitzende Schwester Maria-Regina Zohner dankten den „Lebensfarben“, dass sie sich in den Dienst der guten Sache stellen. Die „großherzige Spende“ helfe, das von vielen ehrenamtlichen Helfern getragene Projekt fortzuführen.

Bei dem „Wunschmobil unterwegs“ handelt es sich um einen speziell ausgestatteten Wagen des Deutschen Roten Kreuzes (DRK), der schwerkranken Patienten der Palliativstation im Caritas-Krankenhaus in ihrer letzten Lebensphase einen besonderen Herzenswunsch erfüllen soll.

Die Lebensfarben treten bald wieder auf. Am Freitag, 22. Februar, singen sie um 18.30 Uhr beim Segnungsgottesdienst für Paare in St. Bonifatius (Tauberbischofsheim). In St. Martin (Tauberbischofsheim) gestalten sie am Sonntag, 10. März, den Gottesdienst um 10.30 Uhr musikalisch mit. feu

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 12.02.2019