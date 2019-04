16 Vögel beobachtet

Dittigheim.Trotz nicht idealer Temperaturen konnte Klaus Seidenspinner 18 Teilnehmer zur zweiten natur- und vogelkundlichen Wanderung des Heimatverein Dittigheim begrüßen. Durch das schlechte Wetter wurde die Strecke kurzfristig geändert. Rudi Hökel aus Distelhausen (Nabu Lauda) führte die Gruppe an die Tauberbrücke.

Auf dem Weg konnten bereits einige Vögel beobachtet werden. Oft kann man von der Tauberbrücke aus Eisvögel, Wasseramseln, Bachstelzen und andere Wasservögel beobachten. Die Führung ging weiter an den Felsen an der B 27, weiter zum Naturschutzgebiet im Taubental unterhalb der ehemaligen Kaserne. Trotz der Kälte bei nur zwei Grad waren sahen und hörten die Wanderer mehrere Finkenarten, Singdrossel, Mönchsgrasmücke, Zilp-Zalp und andere Tiere. Am Wegesrand wurden auch verschiedene Heilpflanzen gefunden, deren Anwendungen und Wirkungen von Rudi Hökel erklärt wurden. Weiter ging es durch den Brückenwald zu den Mammutbäumen an der Pflanzschule. Diese drei seltenen Bäume wurden 1955 vom damaligen Förster Alfred Seitz gepflanzt und haben in der Zwischenzeit eine Höhe von 37 Metern und einen Umfang von über 4,5 Metern erreicht. Auf der Höhe hatte man eine herrliche Sicht auf das Taubertal.

Nach drei sehr interessanten und lehrreichen Stunden waren alle Teilnehmer voll begeistert, so dass spätestens im kommenden Jahr wieder eine natur- und vogelkundliche Wanderung des Heimatvereins in Dittigheim stattfinden wird.

