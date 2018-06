190 Einfälle zu Normalitäten

Anzeige

Die Gegenstände von Becks komischer Kunst, im Engelsaal in Dreier- oder Sechsergruppen thematisch geordnet, sind denkbar weit gestreut, bleiben aber immer im Rahmen des Alltagslebens bundesdeutscher „Normalos“ (so Professor Gottfried Müller in seiner Einführungsrede) – seien es nun die modischen Trends und Absurditäten zeitgemäßer Kommunikation mit Smartphone-, Twitter- und Selfiespielchen oder auch Zeitloses im aktueller Beleuchtung, Menschliches und (Haus-)tierisches (Beck hat dabei besonders Interesse an Katzen), Sport und Gesundheit, Zweierbeziehung, Ehe und Familie, Religion, Alter und Tod und vieles mehr.

Worauf Gottfried Müller in seiner Einführung gleichfalls hinwies: Direkte politische Kommentare verkneift sich der Cartoonist weitgehend. Der Redner, selbst übrigens ein Kollege des Ausstellers (wenn auch nicht hauptberuflich) ging in seinem Vortrag nicht nur ausführlich auf die bildnerisch-technisch-handwerklichen Aspekte von Becks Kunst ein, sondern wies anhand verschiedener Beispiele auf seine Lust am Wortspiel und der semantischen Vieldeutigkeit hin, seine „1000 kleinen Einfälle zu gewöhnlichen Dingen“.

In der Tat, die hier ausgestellten Arbeiten leben vor allem durch die Methode des trocken-witzigen Understatements, und wenn auch bei einem so produktiven Cartoonisten auch einmal der eine oder andere gequälte Witz mit unterläuft, so wird man durch die Fülle gelungener (und gelegentlich sogar genialer) Einfälle im Engelsaal dafür reichlich entschädigt. the

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 23.06.2018