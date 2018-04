20 Jugendliche konfirmiert

Anzeige

Tauberbischofsheim.In zwei feierlichen Gottesdiensten wurden in der evangelischen Christuskirche Tauberbischofsheim 20 junge Menschen konfirmiert. Sie bekräftigten dabei ihren Willen, als verantwortliche Christen zu leben und am Glauben an Jesus Christus festzuhalten. In den Predigten ging Pfarrer Gerd Stühlinger im ersten Gottesdienst auf den Segen ein, den die Jugendlichen zugesprochen bekamen, im zweiten – ausgehend von einer Leiter, die im Altarraum aufgestellt war – auf den Traum Jakobs von der Himmelsleiter und den damit verbundenen Segensverheißungen Gottes. Die Gottesdienste wurden zum einen vom Posaunenchor, zum anderen vom Gospelchor „Sunray“ und einem Ensemble der Stadt- und Feuerwehrkapelle sowie von Brigitta Meuser an der Orgel musikalisch mitgestaltet. Neben den Mitgliedern des Ältestenkreises wirkten auch Angehörige der Jugendlichen mit. Bild: Evangelische Kirchengemeinde